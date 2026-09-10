Cantante de Corazón Serrano intentó trabajar en famosa cadena de comida rápida de alcanzar la fama

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sharik Arévalo hoy forma parte de Corazón Serrano, pero llegar hasta ahí no fue nada fácil. La cantante reveló que, antes de ganar el casting de la agrupación, postuló a conocidas cadenas de comida rápida y cafeterías, pues sentía que su carrera musical estaba estancada y necesitaba buscar otras opciones.

Sharik Arévalo buscó chamba en establecimientos

Durante una transmisión en vivo, Sharik Arévalo recordó la etapa que vivió antes de ingresar a Corazón Serrano. La joven contó que, como veía que su carrera no avanzaba como esperaba, decidió buscar trabajo en distintos lugares mientras continuaba haciendo covers.

@enriquedaniel.aq Sharik Arevalo cuenta que antes de ingresar a Corazón Serrano, ella buscaba Trabajo. ♬ sonido original - ✨EnriqueDaniel AQ✨

"Miren, antes de ingresar a Corazón, yo estaba buscando empleo en muchos lugares. Me postulé a McDonald's, Bembos, Starbucks. Me postulé a muchos lugares, porque yo pensaba que ya la música no iba, o sea, como que no avanzaba, pues, ¿no?", relató.

La cantante no se quedó de brazos cruzados y comenzó a presentar solicitudes en diferentes sedes. Sin embargo, por más que insistía, no conseguía que la llamaran para alguno de esos puestos.

"Entonces, a cada rato. En todas las sedes que ustedes se imaginen paraba postulando. Entonces, no me aceptaba ningún trabajo", contó entre risas.

Incluso, Sharik se animaba sola pensando en cómo habría sido trabajar en Starbucks. "Lo que se pierde Starbucks, yo sería una buena barista. Le sonreiría a todos los clientes", recordó.

La artista también imaginaba que podía atender a los clientes con bastante buena onda, despedirlos y hasta dejarles mensajes en sus vasos. "Y les diría: vuelva pronto. Ajá. Y le pondré una carita feliz en su vaso", comentó.

Mientras esperaba que alguna empresa le diera una oportunidad, Sharik siguió haciendo covers. Así pasó los meses, entre sus presentaciones musicales y la búsqueda de una chamba que le permitiera salir adelante.

Sharik Arévalo ganó el casting de Corazón Serrano

Meses después, Corazón Serrano abrió una convocatoria para encontrar una nueva integrante. Sharik Arévalo decidió probar suerte y avanzó por las diferentes etapas del casting.

La cantante, quien ya era conocida por su paso por Yo Soy, llegó hasta la final y se impuso entre 14 participantes. La última etapa se realizó en El Remanso de Comas y fue transmitida en vivo por YouTube.

El jurado estuvo integrado por los hermanos Guerrero, Roberto Navarro y Danilo Segura, mientras que Jazmín Pinedo estuvo a cargo de la conducción. Tras varias pruebas, Sharik escuchó su nombre como ganadora y recibió el abrazo de las demás finalistas.

El 5 de abril, Corazón Serrano confirmó oficialmente su ingreso con el mensaje: "Tenemos nueva integrante, felicitaciones Sharik Danae".

Para Sharik, la oportunidad llegó después de una etapa en la que incluso llegó a pensar que la música no era lo suyo. Por eso, al recordar que no consiguió trabajo en las cafeterías y cadenas de comida rápida, la cantante aseguró que ahora entiende que su camino iba por otro lado.

"'No te aceptaban porque tu destino era otro', dicen. Yo creo que sí. Dios tiene un plan para todos", expresó.

La artista también aconsejó a sus seguidores no tirar la toalla cuando las cosas no salen como esperan y seguir haciendo aquello que realmente les gusta.

Así, Sharik Arévalo buscó trabajo en una cadena de comida rápida y otros establecimientos mientras seguía cantando covers, hasta que el casting de Corazón Serrano cambió su rumbo y le abrió las puertas para convertirse en una de sus nuevas voces.