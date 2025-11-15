INPE realizó un megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país en el marco del estado de emergencia

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las medidas para luchar contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo de un megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país.

Megaoperativo a nivel nacional

A través de un megaoperativo, Iván Paredes Yataco, presidente del Inpe, ordenó la realización de un megaoperativo desde las 15:00 horas del viernes 14 de noviembre, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia. Como parte de esta acción, participaron mil personas, entre los que se encontraban agentes penitenciarios y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

"Hemos dispuesto un Megaoperativo en todos los penales del país, estamos en constante revisión de cada pabellón, cada celda, buscando eliminar todo ilícito que pudiera dirigirse desde alguna cárcel del país", enfatizó el titular del INPE.

Según detallaron, como producto de la intervención se hallaron 14 celulares, 3 routers repetidoras, 358 ketes de droga, entre otros objetos que se encuentran prohibidos.

Los agentes del GOES revisaron cada una de las celdas de los establecimientos penitenciarios, así como los puntos comunes, cocinas, baños y pertenencias de los internos. Además, se realizó una revisión corporal como parte de los protocolos de seguridad.

Asimismo, se procedió a desinstalar todas las conexiones eléctricas de las celdas, con el fin de frustrar cualquier actividad ilícita que pueda organizarse desde los penales y atente contra la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

Operativos recurrentes

El Inpe detalló que desde julio a la actualidad se han llevado a cabo 2761 requisas en los establecimientos penitenciarios, logrando incautar 775 celulares, 2951 armas punzocortantes, entre otros objetos prohibidos. A esta cifra se suma lo hallado en el último megaoperativo simultáneo.

"El INPE viene enfocando todos sus esfuerzos en la seguridad de los penales, realizando día a días requisas en los 68 cárceles a nivel nacional y dándoles prioridad a este ámbito que fue descuidado durante décadas por gestiones pasadas", finalizó el comunicado.

🚨 El INPE informa sobre la realización de un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, en todos los establecimientos penitenciarios del país. pic.twitter.com/13UdHfPbav — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 14, 2025

El Instituto Nacional Penitenciario realizó el último viernes 14 de noviembre un megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país como parte de la lucha contra la criminalidad en medio del estado de emergencia.