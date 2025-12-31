Gobernador de Cusco propone creación de una autoridad autónoma para gestionar Machu Picchu

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Revive la polémica. Tras el lamentablemente accidente ferroviario ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu, la tarde del martes 30 de diciembre, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, propuso la creación de una autoridad autónoma que gestione la maravilla moderna mundial, figura que ya había planteada en el Congreso desde septiembre último.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la máxima autoridad regional expuso esta idea a manera de "solución" ante la grave crisis a nivel de Estado que rodea Machu Picchu, la cual denunció, es "gran responsable" de las deficiencias que cada cierto tiempo se revelan en esta parte de la "Ciudad Imperial".

Empresas ferroviarias estarían en contra de su propuesta

Según lo comentando a Exitosa por el gobernador regional, su iniciativa denominada: "Autoridad Autónoma del Valle Sagrado - Urubamba", fue planteada desde el inicio de su gestión (2023) con la finalidad de mejorar la gestión del turismo en Machu Picchu, acusando la existencia de una problemática muy grande desde hace muchos años, la cual impide la modernización de esta trascendental actividad en la región.

No obstante, acusó de que las empresas ferroviarias involucradas en el accidente (PeruRail e IncaRail) rechazan constantemente dicha propuesta. Para Salcedo Álvarez, esto responde a que sus intereses estarían en juego, ya que estarían perdiendo una gran parte del control que mantienen sobre Machu Picchu.

"Es de oposición de quienes justamente han causado este accidente, aquellas empresas que tiene un beneficio directo con Machu Picchu, y que teníamos que llegar a este corolario para ver una muerte. Es injusto y tengo la impotencia como al Cusco, a las provincias, a los provincianos, solo nos escuchan cuando hay muertes, eso es incorrecto", sostuvo.

Asimismo, aseguró que las medidas radicales adoptadas por la población cusqueña son totalmente justificadas, siendo una nuestra clara de rechazo contra los malos manejos de la empresa privada sobre la maravilla mundial, habiendo un "respaldo" desde los propios ministerios, también acusó.

Presidente Jerí llegó al Cusco

El presidente José Jerí Oré, junto al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, y los titulares del MINCETUR y MTC, Teresa Mera y Aldo Prieto, llegaron esta madrugada al Cusco para supervisar y reforzar el despliegue de atención en favor de los heridos y turistas varados, tras el accidente ferroviario ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu.

A su arribo, el mandatario se reunió con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, a fin de recibir información oficial y de primera mano sobre lo ocurrido a vísperas de recibir el Año Nuevo.

Posteriormente, se dirigieron a las clínicas donde reciben atención los turistas afectados, quienes en su mayoría provienen de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, Colombia, China, Taiwán, Japón y Polonia, así como de compatriotas de diversas regiones del país.

Cabe señalar que, el fatídico accidente viene dejando hasta el momento un fallecido y 107 heridos; asimismo, descartó que haya otra víctima mortal, tal como trascendió en las últimas horas.

Desde el Cusco continúan con el monitoreo y atención de todas las personas afectadas por el accidente a vísperas de recibir el año 2026.