Crisis de seguridad en Perú: Más de 2200 homicidios se registraron en 2025, según SINADEF

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas horas para decirle adiós a un año en el que el Perú agudizó la crisis de seguridad que atraviesa. A diario se reportan decenas de casos de extorsión y sicariato los cuales siguen cobrando vidas a pesar de las medidas tomadas por el Ejecutivo.

Más de 2200 homicidios se registraron en el 2025

Debido a esta lamentable situación, el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) arrojó una cifra más que preocupante de más de 2200 homicidios registrados en este 2025. Por ello, Exitosa conversó con el analista de datos, Juan Carbajal, para conoce cual es la tendencia para el año entrante.

Para comenzar y de acuerdo a la data que maneja, los estados de emergencia decretados durante el gobierno de José Jerí han servido poco y nada para la lucha contra la delincuencia. Por el contrario, estas medidas de excepción ocasionaron el aumento de crímenes con arma de fuego en distintas partes de la capital.

"Enfocándonos en la información diaria de homicidios que SINADEF nos brinda, son 68 días de estado de emergencia y si uno hace una diferencia con estado de emergencia y sin el, lo que uno observa es que es mayor la prevalencia del uso de arma de fuego cuando hubo estado de emergencia", indicó.

Un hombre fue asesinado por sicarios en el Rímac a pocas horas del año nuevo.

El también ingeniero electrónico precisó que en zonas como Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, en estado de emergencia, los homicidios con arma de fuego se incrementaron considerablemente durante esta medida excepcional.

Más de 400 homicidios durante la gestión de José Jerí

Carbajal también precisó que de los 2200 homicidios dados en este año que ya se va, un total de 444 se dieron bajo la gestión actual de José Jerí. El analista mostró su preocupación por esta cifra ya que no hay una tendencia a la baja, aunque reconoció que existe una contención en el último tiempo.

"Hasta el 28 de diciembre del 2025, según la última información actualizada del SINADEF, son 2210. De esos 2210, 444 se han registrado durante el gobierno actual de José Jerí, aunque aun hay registros por actualizar. En líneas generales, entre lo que ocurrió durante el gobierno de Dina Boluarte y el actual gobierno, la tendencia es creciente entre 5 a 6 homicidios por día", agregó.

En resumen, en el 2025 se registraron más de 2200 homicidios en el Perú debido al avance del sicariato y la extorsión. De este número, más de 400 se dieron desde que José Jerí asumió la presidencia.