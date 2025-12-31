Administrador de la 'U' insultó a hinchas que cuestionaron fichaje de Sekou Gassama: "Hay tantos estúpidos"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días, Universitario anunció la incorporación del senegalés-español, Sekou Gassama como su flamante delantero. De inmediato, un importante sector de la hinchada crema rechazó este fichaje señalando que el club necesitaba mayor jerarquía especialmente en esa posición donde han dejado una deuda en las últimas temporadas.

Administrador de la 'U' insulta a hinchas cremas

Estos cuestionamientos llegaron a oídos del administrador temporal del club, Franco Velazco, quien hizo sus descargos a través de una extensa entrevista. El directivo conversó con el programa 'Tiempo Crema' sobre varios temas, pero hizo especial énfasis en la reciente llegada del delantero africano.

Velazco Imparato habló específicamente sobre los cuestionamientos por la poca continuidad con la que llegará Sekou Gassama ya que en los últimos meses no tuvo club. A eso se le suma que en las últimas horas se conoció que el senegalés se unirá recién en quincena de enero a la pretemporada lo cual fue explicado por el administrador, para luego lanzar algunos improperios contra un sector del aficionado.

"Esto me lleva a criticar las críticas desenfrenada porque no saben lo que pasa en una interna de fútbol, la gente que critica no sabe lo que pasa en el camerino no sabe las relaciones que existen entre directivo, jugadores y cuerpo técnico. No lo quería decir, pero lo voy a tener que mencionar porque hay tantos estúpidos que hablan estupideces, él tiene un problema familiar muy delicado que esperemos se pueda solucionar", inició.

Seguidamente, el mandamás crema lamentó que estos hinchas critiquen el fichaje del senegalés cuando todavía no disputó un solo minuto con la camiseta crema.

"He visto con desagrado, no nos parece la agudeza y la crítica desenfrenada de los hinchas, son pocos los que se están comportando de manera ponderada porque la única forma de valorar o criticar a un jugador es por su desempeño en el campo de juego cuando todavía no ha ocurrido", añadió.

No habrá más fichajes en ofensiva

Respecto a los fichajes en la delantera, el administrador dejó en claro que no habrá más incorporaciones en la zona ofensiva ya que con la llegada de Gassama el plantel está completo.

"En la línea de ataque ya no habrá más refuerzos ya que con Gassama estamos completando la ofensiva del equipo", precisó.

En resumen, Franco Velazco, administrador de Universitario, arremetió contra los hinchas que vienen cuestionando el fichaje de Sekou Gassama. El directivo aseguró que aún no jugó ni un solo minuto con la camiseta crema, pero ya viene recibiendo duras críticas en redes.