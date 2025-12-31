¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este 31 de diciembre

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estar informado sobre el precio del dólar en Perú te permite tomar decisiones acertadas y ahorrar dinero en cada transacción. Por ello, conoce cómo cotiza el tipo de cambio este miércoles, 31 de diciembre.

Precio del dólar a víspera de Año Nuevo

Este miércoles, muchos esperan a que llegue la medianoche para darle la bienvenida al 2026. Durante las fiestas de Año Nuevo en Perú, hay quienes aprovechan para hacer compras internacionales, como productos en línea, ropa, tecnología o cualquier otro producto que generalmente están denominados en dólares.

Si esa moneda extranjera está más caro, la persona podría enfrentar un aumento en esos objetos que desea adquirir, por ello, es ideal identificar primero cuál es el comportamiento de esa divisa antes de cualquier transacción. ¿Por qué? Pues bien, recuerda que el valor del dólar puede ser distinto al que se reflejaba días previos, ya que están influenciados por factores internos, como la política económica y la situación política en el país, así como la ley de oferta y demanda y políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED).

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú, te revelamos los datos oficiales de esta divisa que se muestran en el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía:

MIÉRCOLES, 31 DE DICIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.360 S/ 3.369

Cabe destacar que los precios reflejados líneas más arriba muestra una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, 30 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.361 y la venta de 3.372.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Valores del 31 de diciembre: Compra a S/3.350 - Venta a S/3.370.

Así cerró el dólar ayer, 30 de diciembre

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, en 3,3640, (con una apertura de 3,3665), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3627, con un máximo de 3,3640 y un mínimo de 3,3610.

Las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto directo en los costos de vida y el bienestar económico de las personas, especialmente, este 31 de diciembre, a víspera de Año Nuevo, por lo cual, es ideal saber cuál es su precio actual en Perú.