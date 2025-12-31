Tragedia en Cusco tras choque de trenes: Evacuaron a 2 mil turistas y restablecieron el servicio ferroviario

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Gobierno informó que dos mil turistas fueron trasladados durante la madrugada a Ollantaytambo. Además, indicó que se restableció el servicio de transporte ferroviario de manera progresiva.

Gobierno se pronuncia tras accidente en Cusco

A pocos días de celebrarse Año Nuevo, Cusco se vistió de luto: 1 fallecido y 107 heridos fue el saldo preliminar que dejó el choque frontal entre trenes de las empresas Inca Rail y Peru Rail, según el último reporte brindado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Tras el accidente ferroviario registrado en la tarde del último martes, 30 de diciembre, el Gobierno de transición de José Jerí, informó que durante la madrugada, tras retirarse de la vía férrea los trenes involucrados en este suceso de consecuencias lamentables y culminarse las diligencias de las autoridades, entre las 4:00 y 5:00 a.m. de hoy, se evacuó a aproximadamente 2 mil turistas hacia Ollantaytambo.

"En el marco de una acción conjunta y oportuna, aproximadamente 1300 turistas extranjeros y 700 nacionales fueron evacuados durante la madrugada de hoy, hacia la localidad de Ollantaytambo", se lee en el comunicado de la PCM, que lleva el logo '¡El Perú a toda máquina!'.

Restablecen servicio de trenes en Cusco

En el comunicado, los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, y de Transportes y Comunicaciones lamentaron "profundamente" el accidente y anunciaron que activaron los protocolos de atención a través de la Red de Protección al Turista (RPT).

También detallaron que, como parte de ese trabajo articulado, se activaron de inmediato las coordinaciones y los protocolos de atención médica, permitiendo el traslado de los ciudadanos y turistas afectados a establecimientos de salud.

Asimismo, resaltaron que alrededor de las 5:00 a.m. de este miércoles, 31 de diciembre, " se restableció el servicio de transporte ferroviario de manera progresiva, tanto en el tramo hacia Machu Picchu como en sentido inverso, una vez culminadas las maniobras de seguridad y verificación de la vía férrea, conforme a ley".

Comunicado del Gobierno tras accidente en Cusco.

José Jerí tras accidente ferrovario

El presidente José Jerí, junto al primer ministro, Ernesto Álvarez, y los titulares del MINCETUR y MTC, Teresa Mera y Aldo Prieto, llegó esta madrugada al Cusco para supervisar y reforzar el despliegue de atención en favor de los heridos y turistas varados, tras el accidente ferroviario ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu.

El mandatario sostuvo que el accidente ferroviario en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, de ayer, debe ser considera como un "punto de reflexión" y que su visita a la región tiene como objetivo principal identificar los puntos débiles en la atención ante incidentes de esta naturaleza y revisar el funcionamiento del sistema turístico en su conjunto.

"Pudo ser más rápido, pudo ser mejor. Estamos aquí para que esto nos sirva como punto de reflexión", indicó Jerí a los medios de comunicación.

Es así que tras concluir las diligencias de las autoridades y retirar los trenes involucrados en el accidente ocurrido, se restableció el servicio ferroviario de forma progresiva en Cusco. Además, el Gobierno anunció que dos mil turistas fueron trasladados esta madrugada a Ollantaytambo.