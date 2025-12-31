CANTANTE de salsa rompe su silencio y revela su VERDAD sobre Darinka Ramírez ¿Es el papá de su segundo bebé?

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conocido cantante Alberto Cotrina de 'Los Conquistadores de la salsa', no dudó en salir al frente y pronunciarse sobre los rumores que circularon en redes sociales de ser el padre del segundo bebé que espera Darinka Ramírez.

Alberto Cotrina se pronuncia sobre embarazo de Darinka

En los últimos días, Darinka Ramírez remeció la farándula peruana al anunciar que estaba en la dulce espera de su segundo bebé; sin embargo, generó gran incertidumbre sobre quién sería el padre, ya que hasta la fecha no se la había conocido romance alguno tras su conflicto legal con el exfutbolista, Jefferson Farfán, progenitor de su primera hija.

Como era de esperarse, los seguidores de la empresaria e influencer no tardaron en indagar y tratar de conectar algunos indicios de quién pudo haberle robado el corazón, generando así especulaciones de que podría ser el cantante Alberto Cotrina, más conocido públicamente en el medio artístico como 'Albertico, el timbalero', con quien aparece en un videoclip de 'Los Conquistadores de la salsa'.

Darinka negó tajantemente que él sea el papá de su nuevo bebé, ya que es un hombre casado: "Solo quiero decir que el cantante no tiene nada que ver conmigo, solo tuve un contrato con la orquesta y nada más. No quiero dar más detalles al respecto, buen día y felices fiestas", dijo la chalaca a 'Trome'.

Cantante de salsa responde a rumores en redes

Pese a que la influencer buscó la forma de aclarar el tema, el salsero no dudó en romper su silencio y pronunciarse también sobre los rumores de un presunto vínculo con ella. Consultado por el programa 'Todo se filtra', 'Albertico' descartó cualquier vínculo sentimental y minimizó el ruido mediático.

"Son especulaciones, más nada. Yo estoy normal, tranquilo, tú sabes cómo son las cosas. Mi esposa lo tomó relax, además, Darinka es amiga nuestra, es amiga de nosotros", expresó el salsero.

Incluso, se animó a se animó a contar que durante las grabaciones del videoclip 'Quieres ser mi amante', no tenían conocimiento de que Darinka estuviera embarazada y que no tenía conocimiento de quién sería su pareja actual. "Yo no sabía que estaba embarazada. Yo recién me he enterado. Hay cosas que uno no comenta, así seamos amigos", acotó.

Así anuncio Darinka Ramírez su embarazo

A través de sus redes sociales, Darinka no dudó en mostrar su pancita de embarazada con un emotivo mensaje. "El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza ,alegría y llena de mucho amor", escribió en el post, que estuvo acompañado de una foto con la mano de quien sería el padre.

Sin embargo, no dio más detalles sobre la identidad del hombre que compartiría con ella esta dulce espera y que, según detalló en los comentarios, ha demostrado con hechos que no solo la ama a ella, sino también a su pequeña Luana.

Darinka Ramírez sobre quién sería el padre de su segundo bebé.

Es así como el cantante Alberto Cotrina negó ser el padre del segundo bebé de Darinka Ramírez y aclaró que es un hombre felizmente casado, por lo cual, pide que se dejen de lado las especulaciones y rumores sin fundamento alguno.