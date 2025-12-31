José Jerí tras accidente en Cusco: "Debemos revisar todo sobre Machu Picchu para mejorar"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, durante su visita al Cusco para supervisar la atención de los heridos tras el accidente ferroviario en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, detalló que el Ejecutivo revisará todo lo relacionado con los servicios en la ciudadela inca con el fin de mejorar.

José Jerí en Cusco

En declaraciones a la prensa, el mandatario consideró el accidente que dejó a 107 personas heridas y un fallecido, como un "punto de reflexión" para mejorar.

"Si adelanto que tenemos que revisar todo lo que implica en torno a Machu Picchu para mejorar y eso tiene que ser producto de la participación directa de todos los actores", detalló.

Asimismo, resaltó la capacidad de respuesta médica que se dio tras el accidente, debido a que se pudo brindar atención a todos los heridos, sin embargo, no negó que hay cosas que "pudieron ser mejor". Ante los cuestionamientos por que el servicio de salud estatal no acudió hasta el lugar del accidente a brindar auxilio, aceptó que "es cierto que tenemos que ver cuales son los puntos débiles".

"Tenemos que sentarnos en la mesa y evaluar cuáles son nuestras debilidades y de acuerdo a ello, tomar acciones en concreto. La próxima semana (...) o los primeros días de enero va a ser el primer acercamiento entre las autoridades para ver cuáles son las debilidades con la finalidad de mejorar ", señaló.

Presidente supervisó atención a heridos

El jefe de Estado viajó junto al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, y los titulares del MINCETUR y MTC, Teresa Mera y Aldo Prieto, llegó esta madrugada al Cusco para supervisar y reforzar el despliegue de atención en favor de los heridos y turistas varados, tras el accidente ferroviario ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu.

El presidente señaló que se encargó de visitar y hablar con las familias de los heridos, quienes también les detallaron los minutos vividos por el accidente. Además, también sostuvieron diálogo con los turistas que se vieron afectados por la colisión.

De inmediato, la comitiva a las clínicas donde reciben atención los turistas afectados, quienes en su mayoría provienen de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, Colombia, China, Taiwán, Japón y Polonia, así como de compatriotas de diversas regiones del país.

Cabe señalar que, a su llegada la comitiva presidencial a la "Ciudad Imperial", el mandatario se reunió con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, a fin de recibir información oficial y de primera mano sobre lo ocurrido a vísperas de recibir el Año Nuevo.

Es por tras esta visita que, el presidente José Jerí anunció que el Gobierno buscará mejorar todo lo relacionado a Machu Picchu y reveló que habrá un acercamiento de las autoridades a los sectores implicados en los primeros días de enero del 2026.