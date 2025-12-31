Año Nuevo: Horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y Corredores durante el 1 de enero

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas horas para que todo el Perú reciba el nuevo año 2026 por lo que la ATU envió un comunicado dando a conocer los horarios especiales y que servicios operarán del transporte público formal durante el 1 de enero.

Horarios del Metropolitano, Línea 1 y Corredores durante año nuevo

Para comenzar, el Metropolitano modificará su horario desde este miércoles 31 de diciembre para atender la demanda especial a horas de la llegada del nuevo año. Y es que los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 no atenderán desde las 5:00 a.m. como es habitual, sino que recién lo hará desde el mediodía, es decir a las 12:00 p.m.

Los demás servicios regulares como las rutas A,B, C, D, demás expresos y todos los alimentadores en funcionamiento, operarán en sus horarios habituales. Este será el único sistema de transporte formal que modificará sus horarios desde este último día del año 2025.

Por otro lado, la Línea 1 del Metro de Lima iniciará operaciones desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. Eso sí, los usuarios tendrán que tener mayor atención ya que la frecuencia de los trenes tendrá un drástico cambio respecto a cualquier otro día. Durante esta jornada, pasarán entre 7 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Horarios del transporte público por el 1 de enero en Lima.

La Línea 2 del Metro de Lima brindará sus servicios con total normalidad ya que operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:0 p.m.. Como se recuerda, este sistema es el primero del país a nivel subterráneo y buscará unir Ate con el Callao en solo 45 minutos. Eso sí, actualmente solo operan cinco estaciones.

En el caso de los corredores complementarios como el Rojo, Azul, Morado, entre otros, iniciarán operaciones desde las 5 de la mañana y concluirán a las 11 de la noche en sus rutas y recorridos habituales.

AeroDirecto, taxis y transporte regular

Los demás servicios regulados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao también tendrán horarios diferenciados por las celebraciones de Año Nuevo. Por ejemplo, el transporte regular iniciará casi con normalidad desde las 4:30 a.m. hasta la media noche.

Lo mismo se dará con el AeroDirecto que lleva hasta el Aeropuerto Jorge Chávez el cual operará en sus rutas y horarios habituales. Por último, los taxis formales operarán durante toda la jornada para atender la demanda que habrá por esta celebración especial.

En resumen, ATU comunicó cuales serán los horarios y servicios del transporte público durante el 1 de enero tras la llegada del Año Nuevo.