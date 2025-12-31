José Jerí recibirá a José Antonio Kast el 7 de enero: Presidencia confirma reunión con presidente electo de Chile

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí se reunirá con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast y finalmente las autoridades peruanas han confirmado la fecha de este esperado encuentro.

Fecha confirmada

A través de sus redes sociales, la Presidencia del Perú informó que el 7 de enero del 2026 se llevará a cabo el diálogo entre los mandatarios.

"El presidente de la república, José Jerí, confirma que este 7 de enero recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien durante su visita al Perú sostendrá reuniones privadas con diversos sectores", señala la publicación.

Como se recuerda, tras ganar las elecciones en su país, la Cancillería peruana dio a conocer que el ganador de la segunda vuelta chilena viajará por varios países de Sudamérica. Uno de los destinos elegidos ha sido el Perú, citándose con el actual jefe de Estado en la 'casa de Pizarro'.

"Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno", reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Kast confirmó visita

Como se recuerda, el propio Kast, en una breve visita al hacer escala en Lima cuando se dirigía a Ecuador, confirmó el encuentro con su par peruano e incluso sostuvo un pequeño encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

"En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular", destacó Cancillería peruana.

El interés en esta visita se dio previo a que Kast saliera vencedor de las elecciones de su país, al anunciar que al llegar a la presidencia expulsaría a todo migrante ilegal de Chile, lo que generó una huida masiva de extranjeros, especialmente de nacionalidad venezolana, del país del sur.

Todo ello generó un crisis en la frontera peruano - chilena, al tener centenares de extranjeros indocumentados intentando ingresar a nuestro país, por lo que, tras ganar las elecciones y anunciarse su gira internacional se buscó una coordinación entre su futuro gobierno y el actual peruano para hallar una solución a una futura crisis migratoria.

Es por ello que, la Presidencia del Perú ha confirmado que el 7 de enero del 2026 será la fecha en la que Kast se reúna con Jerí durante una visita a nuestro país.