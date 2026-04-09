INPE traslada a seis reos tras motín contra personal penitenciario de Ica

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó el traslado de seis internos que estuvieron ubicados en el centro penitenciario de Ica hacia otros penales de máxima seguridad luego de un ataque contra personal de la entidad.

Durante la intervención también se realizó la requisa exhaustiva de celdas encontrando diversos objetos prohibidos como artefactos y rollos de cable eléctrico.

Trasladan a seis reos desde Ica

El último miércoles 8 de abril, personal del INPE realizó un megaoperativo al interior del centro penitenciario de Ica luego de que internos realizaran un motín en contra de personal penitenciario.

El pasado hecho ocurrió a inicios de la presente semana, el 3 de abril, donde seis internos presuntamente implicados en el atentado contra los trabajadores habrían infringido la normativa de comportamiento.

Tras ello, el INPE impulsó un operativo que se desarrolló en los pabellones 3, 7, 9-B, 12-A y 12-B, en los cuales se intervino a los internos. Por un lado, Marcos Martín Torres Navarro, Carlos Alberto Cortez Fuentes y Arthur Bryan Vásquez Mendoza fueron trasladados al penal de Challapalca, en la región de Tacna.

Por otro lado, los reos identificados como José Jean Allí Morante Valencia, Jhonifer Alexis Aicho Romero y José Carlos Escobar Conislla fueron reubicados en el establecimiento penitenciario de Cochamarca, en Cerro de Pasco, región Pasco.

En el megaoperativo se contó con la participación de 50 agentes de seguridad del INPE, 40 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE y 76 efectivos de la Policía Nacional.

🔴 TRASLADAMOS A 6 INTERNOS VINCULADOS A ATAQUE CONTRA PERSONAL PENITENCIARIO EN ICA



Ejecutamos un megaoperativo en el penal de Ica que permitió trasladar a seis internos presuntamente implicados en el atentado contra personal penitenciario. pic.twitter.com/GKYvmATyEw — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) April 9, 2026

También se realizó requisa

Además, de los traslados, se realizaron requisas en las celdas, ambientes y áreas comunes, además de registro corporal de los internos en los patios.

Producto de las intervenciones se realizó la incautación de objetos prohibidos como artefactos como cocinas eléctricas, cocinas artesanales a carbón, ventiladores, congeladoras, baldes de gran capacidad. También se incautaron electrodomésticos como televisores, equipos de sonido y rollos de cable eléctrico de aproximadamente 100 metros.

En el operativo participaron diversas autoridades como el director de la Oficina Regional Lima, Milton Guevara Mendoza; el jefe de Inteligencia Regional, Washington Ccoya Quispe; el director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Henry García Malpartida; el subdirector de Seguridad, Ruli Urbizagástegui Gómez; y el comandante de la PNP, Jorge Salcedo Jordán.}

Por el ataque en contra del personal del INPE, se realizó el traslado de seis reos del penal de Ica hacia los penales de Challapalca y Cochamarca.