Balacera en Centro de Lima durante cierres de campaña: Asesinan a cambista en Jirón de la Unión

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A varios metros de distancia de algunos mítines de cierres de campaña de candidatos de cara a Elecciones 2026, se desató una feroz balacera en el Centro de Lima este jueves. Primeros reportes indican que se trataría de un asalto.

Se desata balacera en Jirón de la Unión a metros de cierres de campaña

Este 9 de abril, la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República realizan sus correspondientes cierres de campaña, en línea con las reglas electorales que dicta el JNE, al ser el último día permitido para realizar proselitismo.

En ese sentido, tanto Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, como Alfonso López Chau, de Ahora Nación, se encuentran en zonas muy cercanas al lugar de tiroteo: el primero, en Paseo Colón, y el segundo en la Plaza Dos de Mayo.

El fuego cruzado tuvo lugar en pleno Jirón de la Unión minutos después de las 6 de la tarde de este jueves ante la vista de unos aterrorizados transeúntes, que se alarmaron al escuchar los disparos.

Según informaron fuentes policiales a Exitosa, se trata de un violento asalto a balazos a un cambista que trabajaba cerca a un centro comercial de la zona, quien fue acribillado por unos delincuentes. Lamentablemente, el hombre falleció, en tanto los criminales fueron detenidos.

Tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como miembros del Serenazgo ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando las diligencias correspondientes.

Últimos mítines de los candidatos este jueves en Lima y regiones

La campaña electoral entró en su etapa decisiva. Este jueves, los candidatos presidenciales protagonizan sus respectivos cierres de campaña en distintos puntos del país, en un despliegue simultáneo que refleja la intensidad de la contienda rumbo a las elecciones generales del 12 de abril.

El candidato y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga , se congregará en el Campo de Marte, en Jesús María, desde las 5:00 p.m.

, se congregará en el Campo de Marte, en Jesús María, desde las 5:00 p.m. El congresista y actual candidato presidencial de Unidad Popular, Roberto Chiabra , estará desde las 3:00 p.m. en el Callao para cerrar su campaña.

, estará para cerrar su campaña. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , realizará un mitin programado a partir de las 7:00 p.m. en el distrito de Villa El Salvador (VES).

, realizará un mitin programado a partir de las 7:00 p.m. en el distrito de Villa El Salvador (VES). El postulante de País para Todos, Carlos Álvarez , cerrará su campaña en la avenida Carapongo, en Lurigancho-Chosica, en un mitin programado para las 5:00 p.m.

, cerrará su campaña en la avenida Carapongo, en Lurigancho-Chosica, en un mitin programado para las 5:00 p.m. El candidato Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, tiene contemplado realizar el cierre de su campaña en la avenida 9 de diciembre, ex avenida Paseo Colón, desde las 5:00 p.m.

Muy cerca a varios cierres de campaña de cara a Elecciones 2026, se desató una violenta balacera la noche de este jueves 9 de abril.