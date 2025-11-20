20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno decidió extender el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días más, después de ver que la delincuencia y la violencia no dan tregua. La Policía y las Fuerzas Armadas seguirán trabajando juntas para mantener las calles más seguras y cuidar a la gente.

Extensión del Estado de Emergencia

El Peruano informó que el Ejecutivo oficializó la prórroga del Estado de Emergencia en Lima y Callao. Esto viene porque los delitos como homicidios, sicariato y extorsiones han aumentado, poniendo a los vecinos en alerta.

Gobierno oficializa extensión del Estado de Emergencia en Lima y Callao

Según el Decreto Supremo N° 132-2025-PCM, la prórroga del Estado de Emergencia en Lima y Callao será por 30 días más, desde el 21 de noviembre.

Durante ese periodo, la Policía seguirá a cargo del control en las zonas más complicadas, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Usarán mapas del delito, estadísticas y toda la información de inteligencia para ubicar los lugares más peligrosos y actuar rápido.

Lo que se busca es frenar la violencia y que la gente se mueva con calma, ya sea en la calle o en su hogar, cumpliendo las reglas que permiten limitar ciertos derechos por un tiempo para cuidar a todos.

Cómo funcionará la Policía y el Ejército

Durante estos 30 días, Policía y Fuerzas Armadas seguirán protocolos legales estrictos, respetando los derechos de todos. Esto incluye normas sobre el uso de la fuerza y armas, y acciones coordinadas en caso de flagrancia.

Además, hay un protocolo especial para cuidar a mujeres y personas vulnerables, asegurando que la seguridad no termine afectando a quienes más necesitan protección.

Los eventos masivos, como conciertos, partidos o ceremonias religiosas, tendrán que pedir permisos especiales para que todo salga seguro.

Al final de este periodo, se hará un informe detallado sobre lo que funcionó y lo que no, y se entregará a la Presidencia, Congreso y Poder Judicial para decidir los próximos pasos.

Con la extensión del Estado de Emergencia en Lima y Callao, el Gobierno garantiza que durante los próximos 30 días la Policía y las Fuerzas Armadas seguirán trabajando bajo protocolos legales estrictos. Esto incluye la vigilancia en zonas de mayor riesgo, la protección de grupos vulnerables y más.