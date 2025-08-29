Invierno 2025: Senamhi confirma que este viernes 29 de agosto se registró el día más frío del año en Lima y Callao

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este viernes 29 de agosto se registró el día más frío en lo que va del año. Asimismo, recuerda que la sensación de humedad y las bajas temperaturas continuarán este fin de semana.

¿Cómo fue la temperatura en el último viernes de agosto?

A través de sus plataformas oficiales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente mencionó que Lima y Callao reportaron el día más frío del 2025. En ese contexto, la estación ubicada en el aeropuerto registró una temperatura máxima de 17.2°C .

Asimismo, las estaciones de Lima este (La Molina) y Lima centro registraron 15.9 °C y 16.1 °C respectivamente. Vale mencionar que, estas condiciones estuvieron asociadas al incremento de los vientos del sur y la formación de un vórtice costero frente a la costa sur de Lima y norte de Ica.

Del mismo modo, la estación ubicada en Surco sumó un acumulado de lloviznas de 0.6 mm hasta las 9:00 a. m. De acuerdo al Aviso Meteorológico N.° 302, de fecha 27 de agosto, debido al incremento de la velocidad del viento, las lloviznas se registrarán durante la madrugada y primeras horas de la mañana en varios distritos de Lima Metropolitana. Además, estima que se esperan valores diurnos entre los 16 y 20° C , habiendo altas concentraciones de humedad y sensación de frío al amanecer.

¿Cómo estará el clima en septiembre?

En entrevista con la Agencia Andina, la ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, indicó que, entre el 1 y el 2 de septiembre se podría registrar brillo solar en Lima Metropolitana.

Sin embargo, entre el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5, e incluso el sábado 6 se espera un deterioro del clima debido a la presencia de un Anticiclón del Pacífico Sur más intenso, el cual provocará condiciones frías y vientos en Lima y Callao.

Agregó, que, durante los días domingo 7 y lunes 8 de setiembre, se presentará más prevalencia de brillo solar. Indicó, además, que la estación de la primavera empezará oficialmente en el país este 22 de septiembre.

De esta manera, el Senamhi menciona que hoy, viernes 29 de agosto, se registró el día más frío del año 2025 en Lima y Callao, además, que las bajas temperaturas continuarán para este fin de semana, con la posibilidad de que pueda aparecer brillo solar para los primeros días de septiembre.