Áncash: Banda criminal 'Los Empresarios' amenaza de muerte a fiscal contra tráfico de especies marinas

La fiscal provincial Evelyn Lamadrid Vences de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa ha sido amenazada de muerte por su labor de fiscalización s vinculadas al tráfico ilegal de especies marinas. 'Los Empresarios' se sindican las amenazas. "Te metes donde nunca debiste meter tu cabeza".

Fiscal amenazada por crimen

La fiscal ambiental Evelyn Lamadrid, especializada en investigaciones contra el tráfico de especies marinas, está siendo amenazada de muerte por ir contra las mafias dedicadas al tráfico ilegal de estas especies.

Desde inicios de octubre, la fiscal recibió mensajes a su número telefónico que intentan amedrentarla a ella y su familia. En la firma de los mensajes extorsivos se lee el nombre de la banda detrás de ellos, 'Los Empresarios'.

"Sra. Evelyn Lamadrid fiscal de medio ambiente mira queremos ser prácticos. Estás que te metes donde nunca debiste meter tu cabeza. Esta vez te visite, esta vez te haré volar en mil pedazos", se lee en el mensaje extorsivo.

Advierten a la magistrada que cuenta con "10 días" antes de ser atacada. "Así vayas a la policía, igual es. Así cambies de carro, lo mismo le dije a tu marido y a tu chaleco", advierten los extorsionadores.

Ante ello, la Asociación de Fiscales del Perú (AFISPERÚ) rechazaron las amenazas de muerte e invocaron a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) que asignen provisionalmente un resguardo policial para garantizar la vida de la fiscalizadora.

Comunicado de Asociación de Fiscales

Ante las amenazas, la representante del Ministerio Público también ha denunciado las intimidaciones en la División Policial de Chimbote que ya se encuentra bajo el manejo del caso.

Resguardo policial para fiscal

Por la complejidad y alta amenaza contra su vida y familia, el requerimiento de contar con efectivo policial ha sido atendido. Por lo pronto, la investigación policial continúa tras los pasos de la banda criminal 'Los Empresarios'.

"La hipótesis que manejamos es que durante el desempeño profesional, la doctora ha hecho que personas que están al margen de la ley reaccionen porque sus intereses se ven afectados", declaró el jefe de la división policial de Chimbote para el medio 24 Horas.

El caso que ya cuenta con mayor notoriedad evidencia que el crimen organizado opera en diferentes partes del país y que la fiscalización es necesaria para combatir el crimen.

Por lo pronto, la fiscal ambiental contará con resguardo policial, ante un nuevo caso de extorsión por fiscalizar al crimen organizado en Áncash.