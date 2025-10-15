Alianza Lima con bajas ante Sport Boys: 'Pipo' Gorosito no contará con dos titulares ante los 'rosados'

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga1 continúa su curso y Alianza Lima se juega sus últimas cartas para pelear por el Torneo Clausura. Este jueves desde las 8.00 pm en el estadio Alejandro Villanueva, el equipo de Néstor 'Pipo' Gorosito tendrá varias bajas frente a Sport Boys, lo que puede complicar su aspiración de quedarse con los tres puntos.

¿Quiénes son las bajas de Alianza Lima?

En la nómina que publicó el cuadro de La Victoria para este encuentro por la fecha 14 destacan las ausencias del arquero Guillermo Viscarra (decisión técnica), el lateral derecho Guillermo Enrique (molestias), el mediocentro Alessandro Burlamaqui (lesión), Alan Cantero (molestias), Pablo Lavandeira (recuperación), JP Archimbaud (decisión técnica) y el delantero Hernán Barcos (suspensión).

Debido a la ausencia del meta boliviano, el arco volverá a ser de Ángelo Campos, quien en la presente temporada apenas ha disputado cinco encuentros. Quien podría ir en lugar del carrilero argentino es Josué Estrada, quien entre su paso con Cienciano y los 'íntimos', ha tenido 33 compromisos entre el torneo local y la Copa Sudamericana.

En lugar del canterano del Valencia CF estaría Jesús Castillo, con 24 encuentros registrados en el 2025, usualmente desde el banco. Pedro Aquino sí ingresó en la lista del 'Pipo', sin embargo, su presencia en el campo dependerá de la evolución de las molestias con las que llega.

Finalmente, el lugar del 'pirata', ausente ante la 'misilera' por la roja directa que recibió en el último partido ante Alianza Universidad, será tomado por Paolo Guerrero. El 'depredador' será la referencia en ataque del director técnico argentino.

¿Hace cuánto no pierde Alianza Lima ante Boys de local?

El último triunfo registrado del elenco chalaco de visita es del 21 de noviembre del 2020, por el grupo B del Clausura, que acabó con un 0-2 a favor de los 'rosados'. Cabe resaltar que este encuentro por la pandemia se jugó en el Alberto Gallardo. En Matute, el último se dio en 2007, por 1-2.

Actualmente, la institución victoriana se encuentra a 12 puntos del líder Universitario en la tabla, por lo que si los 'cremas' suman siete unidades más, los dejará sin chances de título y descartaría a otro candidato que espera un tropiezo de los hombres de Jorge Fossati.

Para el duelo con Sport Boys, Néstor 'Pipo' Gorosito no contará con siete jugadores del primer equipo. Alianza Lima se juega sus última fichas para buscar ganar el Clausura, por lo que el estratega argentino deberá alinear a algunas piezas de recambio.