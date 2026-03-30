Estadio Nacional clausurado: Campo de juego luce IRRECONOCIBLE tras realización de conciertos salseros

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Estadio Nacional se encuentra en el centro de la polémica luego de haber sido clausurado temporalmente por la Municipalidad de Lima tras la realización de dos conciertos salseros el último fin de semana. Según la comuna capitalina, el IPD habría infringido diversas normas respecto al ruido y al horario permitidos para este tipo de espectáculos.

Campo del Nacional quedó en deplorables condiciones

Pero esta situación no ha sido la única que ha generado polémica en redes sociales ya que luego de medida tomada por la MML, se filtraron imágenes del campo de juego del principal recinto deportivo del país.

Campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones.

De acuerdo a las entradas vendidas por parte de la organizadora del evento salsero, entre el 27 y 28 de marzo asistieron casi 100 mil asistentes al Estadio Nacional. Esto generó serios estragos en la cancha que ahora luce casi sin césped ya que predomina la tierra y arena en el coloso de José Díaz.

A través de las redes sociales se pudo observar el pésimo estado del campo de juego el cual tardará semanas en volver a su mejor nivel. Eso sí, es importante aclarar que antes de este evento musical, el IPD había removido casi en su totalidad el césped para iniciar un proceso de resembrado.

IPD inició proceso de resembrado al Estadio Nacional

Las imágenes del deplorable estado del campo de juego del Estadio Nacional se difundieron sobre los últimos días del mes de enero. Casi de inmediato, el Instituto Peruano del Deporte emitió un comunicado para responder a la ola de críticas que cayeron en su contra a través de las plataformas virtuales.

Campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones.

En el mismo indican que el césped natural fue completamente removido para dar inicio al resembrado correspondiente que se da a esta altura del año. De acuerdo al escrito, estos trabajos ya estaban programados con anterioridad por lo que después de ello la cancha volverá a tener el nivel óptimo para albergar cualquier encuentro deportivo.

"Esta labor de mantenimiento responde a la programación de actividades que realiza la entidad luego que la cancha es utilizada para el desarrollo de eventos deportivos y no deportivos. El resembrado de la cancha es realizado por empresas especializadas en el mantenimiento de campos de fútbol de césped natural", revelaron.

De esta manera, el campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones luego que se realizaran dos conciertos salseros el último fin de semana.