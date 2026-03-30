RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
De no creer

Estadio Nacional clausurado: Campo de juego luce IRRECONOCIBLE tras realización de conciertos salseros

Luego que la MML clausurara temporalmente el Estadio Nacional, se filtraron imágenes de como quedó el campo de juego del recinto deportivo tras recibir a miles de personas durante el último fin de semana.

Cancha del Nacional luce en pésimas condiciones tras conciertos salseros.
Cancha del Nacional luce en pésimas condiciones tras conciertos salseros. (Composición Exitosa)

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El Estadio Nacional se encuentra en el centro de la polémica luego de haber sido clausurado temporalmente por la Municipalidad de Lima tras la realización de dos conciertos salseros el último fin de semana. Según la comuna capitalina, el IPD habría infringido diversas normas respecto al ruido y al horario permitidos para este tipo de espectáculos.

Campo del Nacional quedó en deplorables condiciones

Pero esta situación no ha sido la única que ha generado polémica en redes sociales ya que luego de medida tomada por la MML, se filtraron imágenes del campo de juego del principal recinto deportivo del país.

Campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones.
Campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones.

De acuerdo a las entradas vendidas por parte de la organizadora del evento salsero, entre el 27 y 28 de marzo asistieron casi 100 mil asistentes al Estadio Nacional. Esto generó serios estragos en la cancha que ahora luce casi sin césped ya que predomina la tierra y arena en el coloso de José Díaz.

A través de las redes sociales se pudo observar el pésimo estado del campo de juego el cual tardará semanas en volver a su mejor nivel. Eso sí, es importante aclarar que antes de este evento musical, el IPD había removido casi en su totalidad el césped para iniciar un proceso de resembrado.

Alcalde de Lima tras clausura temporal del Estadio Nacional: "El IPD respalda la medida de la MML"
Lee también

Alcalde de Lima tras clausura temporal del Estadio Nacional: "El IPD respalda la medida de la MML"

IPD inició proceso de resembrado al Estadio Nacional

Las imágenes del deplorable estado del campo de juego del Estadio Nacional se difundieron sobre los últimos días del mes de enero. Casi de inmediato, el Instituto Peruano del Deporte emitió un comunicado para responder a la ola de críticas que cayeron en su contra a través de las plataformas virtuales.

Campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones.
Campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones.

En el mismo indican que el césped natural fue completamente removido para dar inicio al resembrado correspondiente que se da a esta altura del año. De acuerdo al escrito, estos trabajos ya estaban programados con anterioridad por lo que después de ello la cancha volverá a tener el nivel óptimo para albergar cualquier encuentro deportivo.

IPD respalda sanción impuesta por la MML: Acusa a empresa promotora de conciertos de incumplir las normas vigentes
Lee también

IPD respalda sanción impuesta por la MML: Acusa a empresa promotora de conciertos de incumplir las normas vigentes

"Esta labor de mantenimiento responde a la programación de actividades que realiza la entidad luego que la cancha es utilizada para el desarrollo de eventos deportivos y no deportivos. El resembrado de la cancha es realizado por empresas especializadas en el mantenimiento de campos de fútbol de césped natural", revelaron.

De esta manera, el campo de juego del Estadio Nacional luce en pésimas condiciones luego que se realizaran dos conciertos salseros el último fin de semana.

Temas relacionados campo de juego Clausura temporal conciertos salseros Estadio Nacional Municipalidad de Lima pésimas condiciones

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA