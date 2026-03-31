Sporting Cristal planea ambicioso proyecto en el Estadio Alberto Gallardo para jugar la Copa Libertadores

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal ha sido noticias en las últimas horas por más de un tema. Primero, Paulo Autuori dejó de ser el entrenador del primer equipo luego de varias semanas de idas y vueltas. El brasileño no habría estado del todo contento con lo que sucedía dentro de la institución por lo que llegaron a un acuerdo mutuo con la directiva.

Ahora, los rímenses acapararon las primeras planas luego que Conmebol confirmara el estadio donde jugarán de local ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Debido al cierre temporal del Estadio Nacional, los celestes eligieron al Alejandro Villanueva para dicho encuentro.

Planean proyecto para mejorar el Alberto Gallardo

A partir de esta serie de inconvenientes, Sporting Cristal planea un ambicioso proyecto que busca mejorar las condiciones del Estadio Alberto Gallardo y pueda recibir partidos internacionales. Como se sabe, este recinto deportivo no cumple los requisitos exigidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Por ello, el club del Rímac quiere realizar los trabajos necesarios para el acondicionamiento del recinto deportivo. Así lo dio a conocer Óscar Moral, gerente Comercial y de Marketing, quien indicó que ya hay avances en las gestiones, pero que de igual manera no dependen de ellos mismos para comenzar con las renovaciones.

Sporting Cristal jugará ante Cerro Porteño en Matute.

Como se sabe, el Alberto Gallardo no es propiedad de Sporting Cristal, sino del Instituto Peruano del Deporte el cual le dio a concesión la administración del estadio por un tiempo importante. Por ello, cualquier obra o trabajo que busquen realizar tiene que contar con la autorización de esta entidad del Estado.

De acuerdo a lo indicado por el directivo, uno de los principales acondicionamientos será la instalación de luces artificiales ya que Conmebol solo programa partidos de la Copa Libertadores o Sudamericana en recintos que cuenten con esta característica.

Matute volverá a ser la casa de Sporting Cristal

Con la opción del Estadio Nacional descartada, así como la del Miguel Grau del Callao, los rímenses jugará por segunda vez en este 2026 como locales en el Alejandro Villanueva de La Victoria.

Días atrás, los del Rímac recibieron a Carabobo en Matute donde sellaron su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, recibirán a los paraguayos el próximo miércoles 8 de abril.

En resumen, Sporting Cristal busca realizar una serie de trabajos de acondicionamiento al Estadio Alberto Gallardo con la finalidad de albergar sus encuentros de local en la Copa Libertadores.