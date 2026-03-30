IPD no realizará más conciertos en el Estadio Nacional durante el 2026 tras clausura temporal por la MML

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Estadio Nacional y el IPD se encuentran en el centro de la polémica luego que la Municipalidad de Lima clausurara temporalmente el primer escenario deportivo del país tras realización de dos conciertos de salsa el último fin de semana. Según la comuna capitalina, estos eventos infringieron el horario y los niveles de ruidos permitidos por su normativa por lo que tomaron esta drástica medida.

IPD no realizará conciertos en el Estadio Nacional

Como era de esperarse, este fue el tema principal de los principales programas deportivos del país. Por ejemplo, en la última edición de 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta aseguró haber tenido contacto con Sergio Ludeña recientemente y le pudo indicar sobre la tajante postura tomada a raíz de esta situación.

De acuerdo a lo indicado por el hombre de prensa, el mandamás del Instituto Peruano del Deporte decidió que no se realizarán más conciertos en el Estadio Nacional hasta el cierre de este 2026. No obstante, las presentaciones que ya están anunciadas y firmadas por contrato se llevarán a cabo de acuerdo a lo programado ya que estos pactos no se pueden romper con facilidad.

"Según lo que me cuenta Sergio Ludeña que está en la gestión del IPD, ha decidido que no habrá más conciertos en el año salvo los que ya tiene contrato firmado porque no puedes romperlo por temas de penalidades", indicó.

🎙️ @Gustavo_p4: "DESDE EL IPD ME COMENTAN QUE NO HABRÁ MÁS CONCIERTOS EN EL AÑO".



"EL CONCIERTO DE BTS NO SERÁ EN EL NACIONAL".#HablemosDeMAX #EstadioNacional



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BTS fue rechazado por el IPD

La principal razón para esta decisión es que a partir de ahora se trabajará en recuperar la cancha del coloso de José Díaz la cual se encuentra completamente irreconocible tras las presentaciones musicales del 27 y 28 de marzo.

Incluso, el periodista aseguró que la entidad adscrita al Ministerio de Educación le negó el escenario a los organizadores del concierto de la banda coreana BTS la cual finalmente se realizará en el Estadio de San Marcos.

"Incluso había un concierto de BTS y el IPD ha negado que se use el Nacional. Durante el año ya no se va firmar otros conciertos. Se va recuperar la cancha y se va priorizar que todo sea para lo deportivo nada más", añadió en L1 Max.

En resumen, el periodista Gustavo Peralta, aseguró que Sergio Ludeña, presidente del IDP, decidió que no se realizarán más conciertos en el Estadio Nacional tras la clausura temporal por parte de la Municipalidad de Lima. Durante lo que resta del 2026, solo se llevarán a cabo los shows musicales ya programados y confirmados por contrato.