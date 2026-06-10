Darinka arremete contra Jefferson Farfán por no aceptar una pensión de S/ 20 mil: "Es ridículo y mezquino"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez arremetió contra Jefferson Farfán luego de que se conociera un expediente legal en el que el exfutbolista observa el pedido de una pensión de 20 mil soles para la hija que tienen en común. La influencer reaccionó con dureza a los cuestionamientos y calificó la postura del exseleccionado nacional como ridícula y mezquina, creando una nueva polémica entre ambos.

Farfán analiza gastos de su hija

La controversia surgió luego que 'Magaly TV, la firme' exponga los documentos presentados por Farfán, en los que se revisan los gastos relacionados con la manutención de la menor. Según el expediente, el exjugador considera que algunos montos incluidos en la solicitud no estarían directamente vinculados a las necesidades de su hija. Además, sostiene que mantiene otras responsabilidades económicas que también deben ser consideradas dentro del proceso.

Jefferson Farfán también expuso que la manutención de sus hijos no son lo único en lo que gasta,, sino que también que velar por los gastos para el cuidado de familiares cercanos. Asimismo, el documento pone en duda parte de la información económica presentada por Darinka y cuestiona determinados comprobantes incluidos en el sustento de la solicitud de pensión.

La modelo no se quedó callada y salió a responder fuerte y claro respecto al tema. "Tienen que cumplir como lo está haciendo con las demás personas, que no lo quito porque también son sus hijos, personas especiales para él, pero también nuestra hija es importante ", indicó.

Darinka tilda de "mezquino" a Farfán

Darinka también defendió la validez de todos los gastos consignados y aseguró que corresponden exclusivamente a la crianza y bienestar de la menor. La influencer señaló que los desembolsos abarcan aspectos fundamentales como educación, alimentación, ropa, artículos de limpieza y otras necesidades propias del crecimiento de su hija.

"Yo he anexado todos los gastos que hago respecto a nuestra hija, limpieza, ropa, colegios, salidas. Él piensa que con lo que manda mensualmente yo estoy al mismo status que él, que yo soy millonaria, yo no soy millonaria ni nada porque eso ni siquiera me abarca todo", agregó.

Uno de los puntos más controversiales fue la observación relacionada con compras de ropa para bebé, las cuales fueron asociadas por Farfán a la segunda hija de Ramírez. La creadora de contenido rechazó esa interpretación y sostuvo que las fechas de los comprobantes demuestran que dichos gastos no guardan relación con su otra hija. "Si te digo lo que yo pienso es que es una persona ridícula, además, mezquino", concluyó.

Es aí que, en medio de la disputa por la manutención de su hija, Darinka Ramírez se mostró firme en la defensa de los gastos presentados ante la justicia. La influencer rechazó las observaciones de Jefferson Farfán y sostuvo que el pedido de pensión busca garantizar el bienestar y desarrollo adecuado de la menor.