Alcalde de Lima tras clausura temporal del Estadio Nacional: "El IPD respalda la medida de la MML"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre las primeras horas del domingo 29 de marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima sorprendió a más de uno tras clausurar temporalmente el Estadio Nacional luego de la realización de dos conciertos salseros. De acuerdo al documento de la comuna, durante estos eventos se infringieron las normas establecidas respecto a la hora de duración y a los decibeles de ruido permitidos.

IPD respalda medida de la MML, asegura Reggiardo

A propósito de esta mentada decisión, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre el tema indicando que la medida fue bastante complicada de tomar al tratarse del primer escenario deportivo del país.

Sin embargo, el líder de la Municipalidad Metropolitana de Lima aseguró que se vieron obligados a clausurar temporalmente el Estadio Nacional debido a que ya habían enviado un documento al presidente del IPD, Sergio Ludeña, exigiendo que se cumpla con la normativa vigente la cual regula los conciertos realizados en la capital.

"Tuvimos que adoptar una medida dura porque el Estadio Nacional es un lugar emblemático con mucha historia, pero tuvimos que hacerlo porque habíamos hecho incluso un requerimiento previo al IPD, al señor Sergio Ludueña para que eviten quedarse hasta altas horas de la noche en la realización de conciertos, para que eviten hacer el ruido que superaba lo que estable la ordenanza que hemos aprobado", indicó.

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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: El IPD respalda a la municipalidad en el cierre del Estadio Nacional



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El burgomaestre también aseguró que el mandamás del Instituto Peruano del Deporte respalda en su totalidad la sanción impuesta contra el coloso de José Díaz. De acuerdo a lo indicado, el presidente del IPD responsabiliza a la productora encargada de sacar adelante estos espectáculos musicales ya que ellos tenía el total manejo de las instalaciones del Nacional.

"Hemos pedido al IPD que nos haga los descargos correspondientes, pero también es importante precisar que el IPD respalda a la Municipalidad de Lima en esta medida y de alguna forma responsabiliza a la empresa Tropimusic que tenía la administración del estadio durante los días 27 y 28 de marzo", añadió.

Multa irá al IPD

Eso sí, Reggiardo dejó en claro que la multa de más de 100 mil soles va contra el Instituto Peruano del Deporte y no contra la productora de los conciertos realizados el 27 y 28 de marzo. Sin embargo, aseguró que se les ha solicitado sus descargos correspondientes para luego tomar una postura final.

En resumen, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que el presidente del IPD, Sergio Ludeña, respalda la decisión de clausurar temporalmente el Estadio Nacional luego que se llevaran a cabo dos conciertos salseros.