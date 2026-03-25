Minedu y PNP activan botón de pánico con colegios de Lima: Plan de seguridad escolar

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las amenazas delictivas contra instituciones educativas en Lima Metropolitana, el Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un contundente plan de seguridad en colegios que incluirán botones de pánico.

Con el inicio del año escolar 2026, esta iniciativa conjunta del Gobierno con la PNP busca garantizar adecuadas condiciones para los estudiantes y maestros.

El plan de seguridad escolar incluye la implementación de vigilancia policial permanente, el patrullaje preventivo y la activación del botón de pánico Confía.

Según la ministra de Educación, María Esther Cuadros, ambas instituciones ya se encuentran ejecutando este plan, que incluye un protocolo de retorno seguro a la presencialidad para los colegios que han sido amenazados por bandas de extorsionadores.

Directores podrán alertar amenazas con botón de pánico

Asimismo, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, destacó el botón de pánico como una de las principales medidas.

Tupayachi precisó que la herramienta permitirá a los directivos de los colegios alertar de forma inmediata a la PNP en caso de cualquier situación de riesgo que se presente dentro de las instituciones educativas.

El comandante PNP Frank Rodríguez Quispe, jefe de la Divisón del Programa de Valores de Lima Centro, reforzó esta idea: mediante este botón de pánico, el director de cada institución alertará a la policía de alguna incidencia delictiva y un patrullero acudirá rápidamente para atender la emergencia.

Como parte de este plan, se ha elaborado un mapa de riesgo, una plataforma virtual que reporta las zonas con mayor incidencia de delitos que impactan directamente en las escuelas de Lima.

En función a esta información, se dispuso que 114 policías especialmente adiestrados como promotores de seguridad se encarguen de visitar las 133 redes donde se detectan problemas de drogas, bullying, maltrato infantil, trata de personas y más casos.

Colegio en SMP regresará a la presencialidad tras extorsiones

En el distrito de San Martín de Porres, uno de los más golpeados por el sicariato y la extorsión, el colegio Miguel Grau Seminario renaudará sus clases presenciales con el respaldo de estrictas medidas de seguridad.

Según el Ejecutivo, esto está garantizado para la institución educativa tras permanecer en clases virtuales luego de que su directora recibiera amenazas de extorsión mediante mensajes de WhatsApp, generando alarma en la comunidad.

El Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional implementaron un plan de seguridad en colegios de Lima Metropolitana