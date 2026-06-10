Jefferson Farfán afirma que no existe un futbolista que sea "promesa" en la selección peruana: "Situación complicada"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana culminó su cuarto amistoso internacional con una derrota 3-1 ante España bajo la dirección técnica de Mano Menezes. Ello, como parte del recambio generacional con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Al respecto, Jefferson Farfán reveló que la Blanquirroja atraviesa una situación complicada y reveló el nombre de la última promesa.

La 'Foquita' se pronuncia sobre la actualidad de la selección peruana

El exfutbolista fue el más reciente invitado del podcast de la exfigura de la selección de Argentina, Kun Agüero, en el que dialogaron acerca del panorama que vive hoy el combinado patrio, tras encontrarse en medio de un proceso en el que se busca dar oportunidad a los más jóvenes y buscar la ansiada clasificación a la próxima cita mundialista.

El ídolo de Alianza Lima afirmó que Perú se "encuentra en un proceso de reestructuración" por lo que se han dejado de convocar a jugadores que han sido referentes por muchos años como Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Andrés Mendoza e incluso él. Además, anheló que la "nueva generación" pueda ser buena.

Posteriormente, Agüero le consultó a Farfán a quién de los actuales futbolistas que conforman el equipo nacional se le podría denominar como "promesa", sin embargo, asguró que nombrar a alguien con dicho término "está complicado".

"La última promesa que hemos tenido ha sido Carrillo, que ahorita es capitán de la selección. Estamos pasando por una situación media complicada, pero yo creo que con el tiempo, Dios quiera y puedan salir más talentos", manifestó.

La actualidad de la selección peruana

La selección peruana no clasificó al Mundial 2026 tras un nefasto proceso eliminatorio en el que hubo tres técnicos distintos que fueron Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, quienes no lograron replicar la hazaña de lo que realizó Ricardo Gareca.

El equipo perdió su esencia que mostró cuando lo entrenaba el 'Tigre' y aquellos que brillaban con él como es el caso de Edison Flores, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Paolo Guerrero, entre otros no pudieron mostrar su mejor versión a su vez que un factor fue la edad.

En medio del proceso de recambio generacional de la selección peruana bajo la dirección técnica de Mano Menezes, para el exfutbolista Jefferson Farfán actualmente no existe un jugador al que se le pueda catalogar como promesa y que el último fue André Carrillo. Por tal motivo, admitió que el equipo nacional se encuentra en una situación complicada.