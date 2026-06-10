SMP: Extorsionadores atacan nuevamente a ZBus y dejan granada frente a agencia de transportes

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transportes interprovinciales ZBus volvió a ser blanco de la delincuencia. En menos de una semana, extorsionadores atentaron por segunda vez contra una de sus agencias ubicada en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, en San Martín de Porres. Esta vez, los delincuentes dejaron una granada de guerra frente al establecimiento, generando alarma entre trabajadores, vecinos y transportistas de la zona.

Dejan granada frente a agencia de 'ZBus'

El nuevo ataque ocurrió bajo una modalidad similar a la registrada días atrás. Según las primeras informaciones, un sujeto a bordo de una motocicleta llegó hasta el frontis del local y arrojó el artefacto explosivo. Afortunadamente, la agencia se encontraba cerrada al momento del atentado. El hecho se produce luego de que, el jueves pasado, desconocidos realizaran hasta tres disparos contra el portón del establecimiento.

Una trabajadora que se encontraba cerca del lugar advirtió la presencia de la granada y, en una rápida reacción, decidió patearla hacia la pista para evitar que quedara junto al inmueble. Posteriormente, se comunicaron con la Policía Nacional. Minutos después llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes acordonaron la zona y ejecutaron el protocolo correspondiente para neutralizar el peligro.

Vecinos están alarmados

Tras culminar las labores de seguridad, los especialistas retiraron una granada de guerra tipo piña. El incidente volvió a sembrar temor entre los residentes y comerciantes del sector. Una vecina señaló que este tipo de ataques se han vuelto frecuentes contra empresas de transporte que operan en el corredor norte de Lima.

"Siempre son recurrentes aquí porque extorsionan a la gente, no es la primera vez. Extorsionan a los Huaralinos y a todos los que trabajan haciendo rutas hacia Huacho (...) el jueves 4 también hubo una balacera y le pido a la policía que haya más resguardo, porque da miedo salir a la calle porque uno no sabe si va a regresar", indicó.

🔴🔵 SMP: Segundo atentado contra ZBus: dejan granada al exterior de agencia en la av. Alfredo Mendiola.



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De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, la organización criminal que estaría detrás de las amenazas sería "La Federación". Trabajadores del rubro aseguraron que semanas atrás motociclistas repartieron volantes exigiendo pagos para poder operar con normalidad. Según un testigo, los cobros extorsivos oscilarían entre 20 y 100 soles por unidad. Aunque la zona ya fue despejada, vecinos y transportistas exigen mayor presencia policial para evitar nuevos atentados.

De esta manera, el nuevo atentado contra ZBus refleja cómo las organizaciones criminales continúan ganando terreno mediante amenazas, balaceras y explosivos. La reiteración de estos ataques no solo afecta a las empresas de transporte, sino también a vecinos y pasajeros, quienes exigen respuestas más contundentes para frenar el avance de la extorsión.