Suheyn Cipriani es ampayada besando a nuevo galán: ¿Quién es y por qué fue denunciado por SECUESTRO?

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani vuelve a estar en el centro del foco mediático luego de ser captada en una situación romántica con un nuevo galán. Las imágenes, difundidas por el programa de espectáculos "Magaly TV, La Firme", muestran a la modelo y exreina de belleza compartiendo un beso con un hombre que ya es conocido dentro del mundo de la farándula, ya que estuvo saliendo con una conocida modelo.

¿Suheyn tiene un nuevo romance?

El ampay fue registrado cuando Cipriani se encontraba junto a una lujosa camioneta Mercedes-Benz. Según el informe televisivo, el vehículo habría sido puesto a disposición de la modelo para facilitar sus desplazamientos. Las escenas confirmaron que la exchica reality habría dejado atrás su anterior relación sentimental con el streamer arequipeño Macarius, con quien protagonizó una polémica historia de amor meses atrás.

La identidad del misterioso acompañante no tardó en salir a la luz. Se trata de Luis Felipe Zapata García, un empresario vinculado al rubro minero que en el pasado ya había acaparado titulares por sus presuntos romances con conocidas figuras de la televisión y los certámenes de belleza. Su nombre también fue relacionado anteriormente con la modelo Samantha Batallanos, con quien fue visto cenando y en su departamento.

La aparición de Zapata junto a Suheyn ha despertado gran curiosidad debido a que no es una figura desconocida para la prensa de espectáculos. El empresario mantiene vínculos familiares con el ex chico reality Mario Irivarren y ha desarrollado parte de su vida entre Perú y Canadá. Además, pertenece a una familia dedicada al procesamiento de oro en Nazca, actividad que le permitió consolidarse dentro del sector empresarial.

Antecedentes del galán de Suheyn

Sin embargo, el interés en torno a Luis Felipe Zapata no solo responde a su situación sentimental. Su historial incluye una intervención policial ocurrida en 2014, cuando fue detenido por conducir en estado de ebriedad en Lima. Este episodio se convirtió en uno de los antecedentes públicos más conocidos relacionados con el empresario.

A ello se suma una denuncia presentada en 2015 por su expareja Tiffany López, quien lo acusó de presuntos delitos como secuestro e intento de homicidio . El caso volvió a ser mencionado años después cuando la exaspirante a Miss Perú se refirió públicamente al proceso y explicó que decidió mantenerse alejada del entorno del empresario tras los hechos denunciados.

Es así que, las imágenes de Suheyn Cipriani junto a Luis Felipe Zapata continúan generando comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente una relación sentimental, el ampay ha sido suficiente para convertirlos en una de las parejas más comentadas de los últimos días.