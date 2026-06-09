Onelia Molina y Kevin Díaz cuentan detalles sobre su romántico viaje a Colombia: "Es pícaro y coqueto"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Onelia Molina y Kevin Díaz siguen dando de qué hablar tras su reciente viaje juntos a Colombia. Los integrantes de 'Esto es Guerra' contaron detalles inéditos de su romántica escapada al país cafetero. Además, ambos tuvieron palabras de halago el uno para el otro, destacando que tienen una gran complicidad y que la pasaron muy bien.

Onelia y Kevin se mandan piropos

Durante la más reciente emisión del reality, los conductores les preguntaron cómo decidieron viajar juntos. La odontóloga fue quien confesó que Kevin tuvo la idea e incluso costeó todo el viaje. Además, hizo una comparación entre el modelo venezolano y sus exparejas, a quienes tildó de inmaduros.

"Yo tenía una actitud medio bloqueada porque no quería conocer a nadie, pero Kevin es un caballero. Me han tocado personas muy mayores que tienen la mentalidad de un niño de tres años, y en realidad he encontrado a un señor y a un hombre con todas las letras", indicó Onelia.

Sobre las imágenes en las que fueron captados caminando de la mano por las calles de Cartagena, Molina confesó que el modelo le sugirió hacerlo debido a que ella llevaba tacos altos. "No es muy sano tampoco, es pícaro y es coqueto" , agregó.

Por su lado, Kevin aseguró que Onelia le parece una mujer increíble y, contrario a lo que pasó con Mario, a él no lo encontrarán en un ampay. "Mario no tiene vela en este entierro. Nadie le quitó nada. Él simplemente no supo valorar lo que tenía a su lado", dijo.

Finalmente, se dirigió directamente a Onelia para decirle cuánto la admira y lo enamorado que está de ella. "Por si nadie te ha dicho lo increíble, hermosa e inteligente que eres, yo te lo digo y me encantas un montón ", sentenció.

¿Onelia y Kevin durmieron juntos?

Los rumores de un posible romance entre Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a tomar fuerza luego de que se revelara que ambos se hospedaron juntos en una exclusiva suite durante su reciente viaje a Cartagena.

La lujosa suite tiene un costo aproximado de 2 millones 400 mil pesos colombianos por noche, una cifra que equivale a cerca de 2 mil soles. Además, se informó que algunos creadores de contenido e influencers suelen acceder a este tipo de hospedajes mediante acuerdos promocionales o canjes con los hoteles.

Las imágenes difundidas durante los últimos días también han contribuido a alimentar las versiones de un acercamiento sentimental. Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados caminando de la mano por las calles de Cartagena, una escena que rápidamente se volvió viral y despertó comentarios entre sus seguidores en redes sociales.

Es así que, las declaraciones de Onelia y Kevin evidencian que su vínculo atraviesa un momento especial y cada vez más cercano. Los elogios, las muestras de afecto y la complicidad que demostraron durante su viaje refuerzan las especulaciones sobre un romance consolidado, mientras ambos continúan captando la atención del público.