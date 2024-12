Ipsos responde acusaciones de Dina Boluarte: "Es lamentable que acuse sin pruebas"

En entrevista con Exitosa, el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, respondió a las acusaciones de la presidenta de República, Dina Boluarte, afirmando que "es lamentable que acuse sin pruebas".

Durante el diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', Guillermo Loli lamentó que la mandataria Dina Boluarte haya lanzado declaraciones, en las que deja entrever que alguna encuestadora le pidió dinero para modificar su nivel de desaprobación. Ello en su última visita al distrito de Carabayllo, donde se llevó a cabo una actividad oficial.

Enseguida, remarcó que lo que dijo Boluarte Zegarra es sumamente irresponsable, sobre todo porque genera confrontaciones en un momento en que el país se encuentra sumergido en múltiples problemas de gestión, los mismos que necesitan ser tomados con muchísima más importancia.

En una actividad oficial desarrollada en Carabayllo, la presidenta Dina Boluarte se animó a decir unas palabras con relación a las últimas encuestas que afirman que actualmente tiene un 3% de aprobación, cifra con la que cerrará el año 2024.

Es así que, según sus propias palabras, los números no le preocupan, por lo que pidió a aquellos que la califican con un bajó porcentaje a de una vez ponerle 0%.

"A los que me califican diciendo que supuestamente tengo 3 % de aprobación, yo les digo que de una vez me pongan 0 %, así estamos empatados y nos vamos a penales. ¿Por qué gastan su dinero y su energía? Primero, empezaron poniéndome 11 % de aprobación y me dijeron que les dé alguito para que me suban la cifra. Yo les dije que no", dijo la jefa de Estado.