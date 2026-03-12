¿Se reconciliaron? Paul Michael REAPARECE con Pamela López tras borrar comunicado de ruptura: "Perdóname"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Todo comenzó cuando Paul Michael publicó un comunicado en su cuenta de Instagram confirmando el final de su relación con Pamela López. En el mensaje, el cantante explicó que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y pidió respeto hacia la privacidad de ambos.

"Por medio de la presente informo que, de común acuerdo con Pamela López, hemos decidido poner fin a nuestra relación personal", escribió el artista, quien también aseguró que los motivos de la separación permanecerían en el ámbito privado.

El comunicado causó un fuerte revuelo entre sus seguidores, ya que la pareja se mostraba estable en redes sociales. No obstante, la sorpresa fue aún mayor cuando el mensaje desapareció de su perfil pocos minutos después de haber sido publicado, lo que generó dudas sobre si la ruptura era definitiva o si se trataba de una decisión apresurada.

Reaparición juntos y el detalle que encendió las redes

Horas después de la polémica publicación, Paul Michael volvió a aparecer públicamente, pero no lo hizo solo. El cantante fue visto junto a Pamela López compartiendo un momento que fue difundido en redes sociales, lo que inmediatamente generó comentarios y teorías entre los usuarios.

En el material difundido, ambos se mostraban aparentemente tranquilos mientras compartían en un restaurante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el artista usó el tema "Perdóname", interpretado por la orquesta La Combinación de La Habana, agrupación a la que actualmente pertenece.

Este inesperado giro alimentó aún más la polémica en el mundo de la farándula, ya que los seguidores comenzaron a preguntarse si la ruptura había sido real o si la pareja simplemente atravesaba una crisis momentánea.

Magaly cuestiona a Paul Michael por borrar comunicado

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora se mostró crítica frente a la actitud del nuevo integrante de la orquesta Combinación de La Habana y calificó el episodio como una "huachafada".

Medina cuestionó la forma en la que manejó la supuesta ruptura, ya que horas después subió una historia junto a la popular "Kittypam", compartiendo un almuerzo.

La reaparición conjunta de Paul Michael y Pamela López, sumada a la eliminación del comunicado de ruptura y el llamativo tema "perdóname", ha dejado más preguntas que respuestas sobre el estado real de su relación.

Mientras las redes sociales continúan especulando sobre una posible reconciliación, la pareja no ha ofrecido una explicación clara, manteniendo en suspenso a sus seguidores y al público del espectáculo.