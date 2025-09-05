Trump devuelve el nombre de "Departamento de Guerra" al Pentágono

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el cambio oficial de nombre del Departamento de Defensa al histórico "Departamento de Guerra", denominación que tuvo la institución militar desde 1789 hasta 1947. Durante la ceremonia en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que el nuevo nombre refleja mejor la situación global y el espíritu combativo de las Fuerzas Armadas, aunque admitió que aún no está claro si el Congreso debe ratificar la medida.

Un regreso al pasado histórico

Al firmar la orden ejecutiva, Trump explicó que su decisión busca honrar el legado de las fuerzas militares norteamericanas. "Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", expresó el presidente.

Agregó que bajo esa denominación Estados Unidos consiguió "algunas de sus más grandes victorias militares", por lo que recuperar el nombre supone "abrazar ese gran linaje". Aunque el mandatario reconoció no saber con certeza si el Congreso debe validar el cambio, aseguró que el Ejecutivo resolverá cualquier cuestionamiento: "Lo vamos a averiguar", dijo al ser consultado por periodistas.

Acompañado por su equipo militar

El anuncio fue realizado junto a Pete Hegseth, secretario a cargo de la cartera, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Ambos respaldaron la iniciativa con un marcado énfasis en el carácter bélico del cambio.

Hegseth defendió que la medida "no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero" del Ejército estadounidense, destacando que el país debe mostrarse firme ante las amenazas internacionales.

🚨🇺🇸 "DEPARTAMENTO DE GUERRA": Trump renombra el Pentágono



El presidente de EE.UU. ha firmado una orden ejecutiva que otorga al Departamento de Defensa el título de "Departamento de Guerra".https://t.co/YhPy71Ve1i https://t.co/geGDZIJI9A pic.twitter.com/AOf3Sgf08b — RT en Español (@ActualidadRT) September 5, 2025

Por su parte, el general Caine aseguró al presidente que el renovado Departamento de Guerra tendrá un enfoque distinto en los próximos desafíos militares.

"El Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables. Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva", señaló.

La idea de restaurar el antiguo nombre fue mencionada por primera vez en marzo pasado por la administración Trump, cuando Hegseth planteó la propuesta sin detallar si implicaría reformas estructurales dentro del Pentágono.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar hasta 1947, cuando, en el contexto de la Guerra Fría, fue reformulado como "Departamento de Defensa" para proyectar una imagen más diplomática y alineada con las alianzas internacionales. El regreso a la denominación original marca, según analistas, un giro simbólico hacia una narrativa que entra a la confrontación.