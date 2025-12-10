Ibai entrevista en Lima y termina revelando una INFIDELIDAD entre esposos: "Estoy llorando"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La icónica visita al Perú del famoso streamer español Ibai Llanos, creador del Mundial de Desayunos, sigue dejando inolvidables videos virales para el recuerdo. Esta vez, el youtuber volvió a publicar un video grabado durante su paso por las calles del Malecón de Miraflores en Lima, donde descubrió, sin quererlo, una infidelidad.

"Me fue infiel ocho veces"

En un video corto, Llanos se dejó ver preparándose, desde un colectivo, para encontrar al que hable mal del Mundial de Desayunos. Para ello, usó una mascarilla negra, gafas oscuras y gorra para no ser fácilmente reconocido. El objetivo inicial del material era presentar a alguien que critique el famoso concurso virtual.

Sin embargo, el video completo se convirtió en una divertida entrevista protagonizada por una pareja de esposos de adultos mayores. Ibai, que llevaba un plátano como soporte de su micrófono de solapa, dio con los casados sentados en una banca disfrutando del sol limeño.

En vista de que el señor dijo no conocer el Mundial de Desayunos, al influencer español se le ocurrió preguntar si alguno de los dos había sido infiel alguna vez durante su matrimonio.

Mientras que, entre risas, la señora señalaba a su esposo sin pronunciar palabra, su cónyugue lo negaba enérgicamente: "Yo no". Sin embargo, Ibai volvió a preguntar y el anciano, de forma distendida y espontánea, no tuvo problema en admitir que sí había cometido infidelidad.

El millonario youtuber lo tomó con humor y, entre carcajadas al ver al hombre evidenciado, le dijo: "No pasa nada, dame un abrazo", antes de abrazarlo con camaradería.

"Y por qué ha sido infiel usted?", preguntó Llanos. A lo que el adulto de la tercera edad, que parecía no ser peruano, respondió en tono jocoso: "No sé, porque las mujeres son muy malas".

Al dirigirse a su esposa, a la que le preguntó si le había perdonado las infidelidades, ella respondió, con plena seguridad, que sí. "Todas, ocho veces", dijo ante la sorpresa de Ibai. El veterano no tuvo más remedio que asentir seriamente con la cabeza, confirmándolo.

"Esto no lo tiene ni el mismísimo Gerard Piqué, es tremendo lo suyo", comentó Ibai.

Ibai se queja del tráfico "surrealista" de Lima

A su regreso a Barcelona, Ibai se conectó en vivo en su plataforma de Twitch, donde sus seguidores le preguntaron si tuvo algún incidente durante su viaje y nuestro país salió a colación.

"El máximo incidente que he tenido es que lo del GPS de Latinoamérica, concretamente de Perú, yo no lo he entendido. Yo estaba en Perú en el coche de un señor que nos estaba llevando a un restaurante y dije: 'perdone, ¿cuánto queda?'. Me dijo: '20 minutos'", dijo inicialmente.

