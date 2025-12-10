10/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música ha perdido a una de sus figuras claves del rock español. Amigos, familiares y fans lamentan la pérdida del líder de Extremoduro a los 63 años de edad, quien sobresalió durante tres décadas por romper los moldes con su creatividad y rebeldía.

Fallece cantante del rock español a los 63 años

¡Lamentable! Se reportó el fallecimiento del reconocido cantante Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe. El histórico artista, fundador y alma de 'Extremoduro', murió a los 63 años por causas que aún se desconocen, según anunció su agencia en un comunicado en redes sociales este miércoles.

Sin embargo, como se recuerda, Robe Iniesta canceló de urgencia el año pasado los conciertos de despedida de su gira en Madrid tras "ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar". Ello lo llevó a mantenerse alejado de los escenarios, ya que debía "guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario".

"Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona. Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida", expresó la discográfica Dromedario Records.

El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Robe Iniesta, icono del rock y figura esencial de nuestra música.



Galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las BBAA, sus letras han acompañado y acompañarán a muchas generaciones. Descanse en paz.pic.twitter.com/bVEVBcP5h3 — Ministerio de Cultura (@culturagob) December 10, 2025

Adiós a Robe Iniesta: Amigos y artistas se despiden

El anuncio de su irreparable pérdida tomó por sorpresa a sus amigos y familiares, quienes no dudaron en expresar su sentir. Entre ellos, el famoso artista, Enrique Bunbury, no dudó en compartir un conmovedor mensaje en sus redes sociales para darle el último adiós a Iniesta, quien en 2014 recibió en el Teatro Romano de Mérida la Medalla de Extremadura.

"Hoy nos deja Robe Iniesta. Mítico, cantante y fundador de Extremoduro, compositor y gran letrista. No me salen las palabras para definir la importancia de Robe en la música española, que sin duda hoy se queda un poco más huérfana. Desde aquí mi más sincero pésame a familiares y amigos de uno de los más grandes autores de canciones de los últimos cincuenta años. DEP", escribió en su cuenta de X.

Tal era la importancia del artista español, que el ayuntamiento de Plasencia declaró tres días de luto oficial por su fallecimiento. Además, se pondrá a disposición de todos, un libro de condolencias para que escriban quienes así lo deseen.

...y hoy nos deja Robe Iniesta. Mítico cantante y fundador de Extremoduro, compositor y gran letrista. No me salen las palabras para definir la importancia de Robe en la música española, que sin duda hoy se queda un poco más huérfana. Desde aquí mi más sincero pésame a familiares... pic.twitter.com/MxT5P514qP — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) December 10, 2025

¿Quién fue Roberto Iniesta?

Robe fue uno de los músicos más influyentes del rock español, consiguiendo vender hasta casi cuatro millones de discos en toda su carrera. Nació en Plasencia, Extremadura y desde joven se interesó por la música y comenzó a componer canciones que luego sorprendería a todos.

En 1987 decidió fundar Extremoduro, un proyecto que él mismo concebía como una expresión pura de libertad artística y con el que sobresalió con discos como Agila (1996), La ley innata (2008) o Para todos los públicos (2013). Entre sus canciones más sobresalientes están 'So payaso', 'Si te vas', 'Stand By' y 'Dulce introducción al caos'.

A mediados de la década de 2010 decide trabajar como solista, bajo el sencillo nombre de Robe, explorando estructuras más largas y letras aún más introspectivas.

Es así como este miércoles, 10 de diciembre, se reportó la lamentable pérdida de un querido artista y cantante que sorprendió a todos con su talento para la música hasta convertirse en figura clave del rock en español: ¡adiós Robe Iniesta!