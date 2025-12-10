Desabastecimiento de Tacrolimus: Pacientes trasplantados protestan por falta de vital medicamento

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pacientes que han recibido un trasplante de órgano vienen protestando en los exteriores del Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, debido a la falta del medicamento vital que deben tomar, el Tacrolimus.

Pacientes sin acceso a Tacrolimus

Pese a que el Ministerio de Salud informó que abastecerían a el Seguro Social de Salud del Tacrolimus hasta que terminen sus procesos de abastecimiento, hasta la fecha los pacientes denuncian no tener acceso al medicamento tan vital.

El Tacrolimus es un inmunosupresor de uso permanente, sin este un paciente trasplantado puede deteriorarse en cuestión de horas y, en los casos más graves, perder el órgano o la vida.

Los pacientes se encuentran en los exteriores del hospital de EsSalud en Jesús María y en diálogo con Exitosa revelaron que no han recibido el medicamento por una falla en el sistema.

"La situación actual es de suma preocupación, ya que el Tacrolimus es una medicina genérica para todos los trasplantados y en este momento simplemente EsSalud no nos está coberturando con esta medicación. Es una burla que el día de ayer hayan dicho que ya haya ingresado y que hoy días vayamos a recoger y muchos compañeros nos están mandando videos de que no hay sistema o no hay la medicación", informó una paciente.

Detallaron que este problema afecta a nivel nacional y está dejando a los pacientes sin una medicación fundamental para su salud: "Sin esta medicación nosotros podemos hacer rechazo [del órgano trasplantado]".

"Nosotros no estamos pidiendo algo que ellos dicen que si lo tenemos, eso es falso, hay un montón de pacientes que en su receta dice agotado y la mejor excusa que ellos han dado es 'reduzcan su medicación hasta que llegue el stock', nosotros como trasplantados no podemos reducir nuestra medicación, ya que toda esa medicación está siendo indicada por nuestros médicos tratantes", señaló.

Minsa facilitará Tacrolimus a EsSalud

El comunicado del Ministerio de Salud y EsSalud afirma que el suministro del medicamento está asegurado y no habrá afectación para los pacientes que dependen de este inmunosupresor. Indicaron que el Minsa está plenamente abastecidos del medicamento y cuentan con un stock suficiente en sus diferentes presentaciones.

"En el marco de la articulación del Sistema Nacional de Salud, y por disposición del ministro de Salud, el Cenares facilitará a EsSalud, en calidad de préstamo, un volumen del medicamento Tacrolimus que asegure la continuidad del tratamiento de los pacientes trasplantados atendidos por dicha institución", señalaron.

Pese a este anuncio los pacientes trasplantados denuncian aún no recibir el medicamento Tacrolimus, importante para que su sistema no rechace el órganos que recibieron.