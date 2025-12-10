Choferes de la línea 41 realizan plantón por aumento de cuota para cubrir extorsiones

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Ventanilla, un grupo de choferes de la empresa de transportes 41 está realizando un plantón en los exteriores del patio de maniobras en Pachacútec. Denuncian un incremento de las cuotas extorsivas y la separación de 18 conductores que exigieron mejores condiciones laborales.

Choferes de la 41 hacen plantón en Ventanilla

La madrugada de este miércoles 10 de diciembre, un importante grupo de choferes de la empresa de transportes 41 se reunió en los exteriores del patio de maniobras ubicado en la avenida Santa Rosa, en Pachacútec, Ventanilla.

🔴🔵En Ventanilla, los choferes de la línea 41 iniciaron un plantón. La protesta se debe a un aumento de la cuota que, según ellos, se usaría para cubrir extorsiones.

Según los trabajadores de esta conocida empresa, las cuotas extorsivas que ellos pagan mensualmente, que antes eran de 100 soles, ahora se habrían incrementado a 200 soles para cubrir los gastos de los extorsionadores que los amenazan constantemente.

El malestar de los conductores de la 41 no se limita al aumento de la cuota. Denuncian que la empresa habría estado utilizando dinero de un fondo destinado a multas para cubrir estos pagos, lo que generó mayor inconformidad entre los trabajadores.

Choferes de la 41 separados de forma irregular

De los aproximadamente 100 choferes que operan en esta conocida empresa de transportes, 18 habrían sido separados de manera irregular tras oponerse al aumento de las cuotas extorsivas y exigir mejores beneficios laborales.

Esta medida ha generado un gran descontento generalizado, llevando a los trabajadores a negarse a trabajar y a organizar un plantón masivo en los exteriores de la empresa.

La protesta también ha generado gran preocupación en la zona, pues la ruta de la 41 atraviesa gran parte de la ciudad de Lima. Las autoridades han advertido a la población tomar rutas alternativas para evitar congestión y posibles incidentes.

Historia de extorsiones y amenazas contra la 41

La empresa de transportes 41 ha sido víctima de extorsiones desde mucho antes del estado de emergencia y durante este periodo, ha sufrido múltiples atentados contra sus diferentes unidades, además de amenazas directas.

Si bien aún no se han registrado muertes, los choferes de la 41 aseguran que la situación se pone cada vez más insostenible, ya que múltiples grupos delictivos actúan sobre diferentes partes de sus rutas, obligando a pagar cuotas en varias ocasiones.

Por ahora, la protesta continúa en los exteriores del patio de maniobras en Pachacútec, Ventanilla, mientras los choferes de la empresa de transportes 41 exigen que se respeten sus derechos y se investigue el aumento de las cuotas extorsivas.