José Jerí sobre las leyes "pro crimen": "Tiene que haber un debate alejado de la etiqueta que le quieren dar"

El presidente José Jerí finalmente se pronunció sobre las denominadas leyes "pro crimen" que se aprobaron en el Congreso, cuando él aun era congresista y apoyó dichas normas. El mandatario señaló que, desde el Ejecutivo, es un tema que se está poniendo a debate académico y no descarta que solo se trate de una "connotación política".

"Soy plenamente consciente de lo que he votado"

En diálogo con El Comercio, el presidente interino informó que, posterior a la vigencia de estas normas, se ha anunciado que el Ministerio de Justicia promovería la apertura de un debate académico en un primer encuentro. También señaló que realizarán más actividades con el objetivo de "hacer un análisis mucho más completo y objetivo de parte del Gobierno".

"Lo cierto es que cada ley tiene que ser meditada y puesta realmente en contexto. Y, sobre ese análisis que vamos a hacer, podemos incluso sugerir algunas recomendaciones para que el Congreso, cuando regrese de receso, pueda evaluarlas de forma objetiva", precisó.

Según detalló Jerí, este "debate académico" se enfocará en "confirmar o desvirtuar lo que un sector de la sociedad cataloga como 'leyes pro crimen'".

Además, el jefe de Estado precisó que pese a que es "plenamente consciente de lo que he votado", aun no defenderá férrea e irrestrictamente la norma, pues considera que esto solo se daría si esta verdaderamente cumplió su objetivo.

Jerí finalizó su intervención señalando que, durante el debate, están abiertos a descubrir oportunidades que los lleven a corregir la norma o, sencillamente, reafirmar su naturaleza.

"Puede ser que solamente sea una connotación política que le da a un sector. O, verdaderamente, hay algunas cosas que se puedan corregir. No nos cerramos en absoluto a nada, pero tiene que haber un debate serio y alejado plenamente de la etiqueta que le quieren dar a un paquete de normas", finalizó.

Jerí sobre inseguridad ciudadana en el país: "No daremos tregua al crimen"

Como parte de su discurso en la ceremonia por los 201.° aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército peruano, el mandatario resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. En esa línea, se refirió al problema que atraviesa el Perú respecto a la inseguridad ciudadana.

"Por eso, en la lucha contra la delincuencia, cuando nuestro Ejército es convocado, seguimos y seguiremos a la ofensiva. No daremos tregua al crimen, no retrocederemos ni nos rendiremos nunca", sostuvo.

