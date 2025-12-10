¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este miércoles, 10 de diciembre

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La divisa mantiene expectantes a los peruanos día a día y por esa razón acá vas a poder repasar el valor de la moneda estadounidense en nuestro país, así como su tipo de cambio en la jornada de este miércoles, 10 de diciembre.

Precio del dólar en Perú este miércoles

Este miércoles, muchas personas retornan de sus viajes tras un merecido descanso por los dos feriados nacionales que hubo en esta segunda semana de diciembre; sin embargo, a pesar de estar alejados de la rutina laboral, no dejaron de lado el mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar, precisamente aquellos que piensan en invertir con esta moneda extranjera.

¿Por qué? Pues bien, cada movimiento en la cotización puede representar una oportunidad o un riesgo. En un contexto económico donde las variaciones del tipo de cambio influyen directamente en los precios, el ahorro y el poder adquisitivo, saber cuánto vale el dólar resulta indispensable.

Una entidad del Estado que les permite saber el precio actual y fluctuaciones de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta. Con ello, podrás tomar decisiones más estratégicas que ayuden a cuidar tu economía.

MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.363 S/ 3.369

Como se recuerda, el valor del tipo de cambio que da a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. Sin embargo, cabe destacar que este precio muestra una leve variación, en comparación al 5 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.356 y la venta de 3.363.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para quienes ahorran o invierten, el dólar funciona como un termómetro de estabilidad. Por ello, aunque no es un tipo de cambio oficial, el precio del dólar hoy en el mercado paralelo u 'Ocoña' refleja la oferta y demanda real en transacciones fuera del sistema bancario.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio paralelo es el siguiente, para este viernes 5 de diciembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.380.

Precio dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar, según el BCRP

El precio del dólar en el país cerró el viernes 5 de diciembre en S/3,3650, (con una apertura de S/3,3590), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Recuerda que el valor del dólar varía por factores económicos, políticos y de mercado. Todo lo que afecta la confianza en una moneda puede hacer que el dólar suba o baje. El valor del en Perú depende de estas principales circunstancias:

Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés , el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

Si la , el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de los commodities : Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Factores políticos internos.

Intervención del BCRP: Comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Por eso, entender cómo se comporta el dólar este miércoles, 10 de diciembre, y qué factores influyen en su precio es clave para tomar decisiones informadas tanto a nivel personal como empresarial.