José Palacios califica de "maltrato" el cambio de Óscar Arriola a las reglas del examen de posgrado de la PNP

En entrevista con Exitosa, el abogado y director de 'La Voz del Policía', José Palacios, criticó al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, por la modificación de las reglas del examen de posgrado de la PNP, y lo consideró un maltrato para los efectivos.

Oficiales sin meritocracia

Para Palacios este cambio "ha revivido muertos", ello debido a que todos aquellos que no tenían la posibilidad de ascender o realizar el curso, ahora la tendrán.

"Gracias al señor Óscar Arriola, más conocidos dentro de la Policía Nacional como Pilatos, ha maltratado a oficiales de carrera, oficiales que desde alfares han empezado a estudiar, Tenientes, Capitanes, Mayores y Coroneles para llegar a ser generales se han preparado para este procedimiento", detalló.

El director de 'La Voz del Policía asegura esta medida aprobada por Arriola solo buscaba favorecer a un allegado al presidente José Jerí, Jhonn Mendoza Chávez, para que tenga oportunidad de ascender.

"Aparentemente, este señor Óscar Arriola, por favorecer al sombra del hoy presidente José Jerí, ha sacado esta resolución directoral modificando por única y excepcionalmente la norma, para darle oportunidad a este señor que ascendió de Capital a Mayor sin tener el curso de capitanes para mayor, que ascendió a Comandante sin tener el curso de Comandante. Ósea no tiene la meritocracia que exige la carrera policial", aseguró.

¿Cómo se dan los ascensos en la PNP?

Palacios explicó que en la PNP los efectivos realizan posgrados como requisito para poder ascender de grado, este cambio en el reglamento les permite a todos aquellos que no hicieron los cursos en su momento por diferentes razones se puedan sumar.

"Todos aquellos que no pudieron hacer los cursos, hoy los reviven y les dan la oportunidad de hacer los cursos, mientras los que si han hechos sus cursos continuamente, esforzándose, sacrificándose y sacrificando a su familia, lo han logrado. Estos que no han podido por diferentes motivos, ya sea por sanciones o por no estar aptos o no aprobar el examen para hacer el curso finalmente les dan la oportunidad", dijo.

Palacios consideró que el más favorecido el seguridad "de alta confianza" del mandatario, pero también se favorecerán otros agentes que estaba impedidos y habían perdido la oportunidad de ascender, ello debido a que el proceso se había cerrado y fue cambio de último momento.

Por ello, el abogado y director de 'La Voz del Policía', José Palacios, tuvo fuertes palabras contra el comandante general PNP Óscar Arriola por este cambio y lo calificó como un maltrato a aquellos que si cumplieron los requisitos.