Terror en Barranca: Tres hermanas perdieron la vida tras violento choque en la Panamericana Norte

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que la extorsión y el sicariato en el Perú cobran a diario decenas de vidas, los accidentes de tránsito continúan siendo la principal razón de las muertes en el país. Esto volvió a quedar demostrado luego de un violento choque se diera en la provincia de Barranca donde 3 integrantes de una familia fallecieron al instante.

Tres hermanas fallecen tras choque en Barranca

El lamentable incidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del lunes 8 de diciembre donde una camioneta, que era conducido por Mario Estuardo Ferrer de 68 años, se trasladaba de norte a sur a la altura del kilómetro 207 de la Panamericana Norte.

De pronto, un auto, que se dedicaría al rubro de colectivos de pasajeros, giró inesperadamente con dirección a Vista Alegre hizo su aparición sobre este punto del tramo Pativilca-Paramonga. Debido a este temeraria maniobra, ambos vehículos impactaron violentamente ocasionando que las tres hermanas que iban a bordo Carmen Luz Ferrer Salaverry de 70 años, Alicia Ferrer Salaverry de 56 y Gladys Elena Ferrer Salaverry de 58 perdieran la vida casi en el acto.

Una de ellas falleció al instante, mientras que las otras lo hicieron cuando se dirigían rumbo al Hospital de Barranca. De acuerdo a las autoridades, la tragedia se habría producido por la poca iluminación que existen en este tramo de la carretera, además de una maniobra imprudente de parte del otro conductor.

Justamente, quien manejaba este auto y las personas que estaban abordo sufrieron una serie de fracturas producto del violento impacto. Luego de ello, fue conducido a la comisaría del sector para rendir su declaración de acuerdo a ley.

Posible exceso de velocidad

Pese a que los pasajeros de la otra unidad intentaron socorrer a las mujeres, estas fallecieron de manera inmediata. Sin embargo, el hermano que conducía la camioneta resultó ileso por lo que fue conducido al hospital del sector.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron inmediatamente al lugar de los hechos para cercar la misma e iniciar las diligencias de rigor. A su vez, representantes del Ministerio Público hicieron lo propio además de ordenar el levantamiento de los cadáveres los cuales fueron trasladados a la morgue de dicha provincia.

De esta manera, 3 hermanas perdieron trágicamente la vida luego del violento choque de la camioneta donde se encontraban contra un auto a la altura del kilómetro 203 en Barranca. Las víctimas fueron identificadas como Carmen Luz Ferrer Salaverry de 70 años, Alicia Ferrer Salaverry de 56 y Gladys Elena Ferrer Salaverry de 58.