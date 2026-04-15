Jefe de la ONPE sabía de José Samamé y el contrato con la empresa Galaga, señala Karla Ramírez

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la periodista Karla Ramírez señaló que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tenía conocimiento de las funciones que desempeñaba José Samamé Blas, así como del contrato con la empresa Galaga, que generó retrasos en la entrega del material electoral.

Jefe de la ONPE conocía de contrato

En el marco de las investigaciones por las irregularidades registradas en la jornada electoral, la periodista de investigación aseveró que el jefe de la ONPE había sido advertido antes de las elecciones sobre la dudosa contratación con la empresa Galaga por orden de Samamé, exgerente que fue detenido por este caso.

Según indicó, la Contraloría había advertido a Corvetto, "con nombres y apellidos", el impacto que podría tener una eventual licitación con Galaga para la distribución del material electoral durante los comicios. Sin embargo, el funcionario habría hecho caso omiso a la recomendación.

"El señor Piero Corvetto sabía mucho más que eso porque también él fue notificado por la Contraloría. [...] Se le advirtió con tiempo, con carta directa y con nombre y apellido, de lo que iba a pasar", dijo en su diálogo con Nicolás Lúcar.

Contratación dudosa ganada por Galaga

En los últimos días diversos informes periodísticos han señalado que el contrato suscrito entre la ONPE y la empresa Galaga podría constituir un posible caso de favorecimiento indirecto.

Como explica Karla Ramírez, la ONPE prefirió adjudicar a Galaga tras evaluar su propuesta y compararla con las de los otros dos competidores en el concurso publico: Hermes Transportes Blindados y Consorcio AFE. Las dos compañías ofrecían el mismo servicio a un menor costo, pero fueron descalificados por cuestiones técnicas.

Ante las sospechas de un presunto direccionamiento en el concurso público, Karla Ramírez señala que el exgerente de la ONPE "debe responder" por los requisitos establecidos en el contrato, así como la preferencia por Galaga, cuando la empresa "no tenía vehículos ni choferes acreditados".

"La suspicacia para la investigación es si es que acaso la gerencia de Samamé no direccionó para poder contratar a la empresa, pero además no hizo la corroboración porque evidentemente Galaga no tenía los vehículos.

El escándalo iniciado por las irregularidades durante la jornada electoral continúa teniendo repercusiones como la detención del exgerente José Samamé Blas. Mientras siguen las investigaciones, la periodista Karla Ramírez señaló que el jefe de la ONPE conocía de la irregularidad del contrato con la empresa Galaga.