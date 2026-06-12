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Cercado de LIma: Plaza San Martín amanece con rejas y calles cerradas ante anuncio de marchas tras resultados electorales

La plaza San Martín, localizada en el Cercado de Lima, amaneció este viernes, 12 de junio, con rejas y calles cerradas ante el anuncio de marchas tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta.

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/06/2026

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La plaza San Martín amaneció con rejas y calles cerradas ante el anuncio de marchas tras los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral que tiene como protagonistas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Con rejas y calles cerradas: el panorama de la plaza San Martín

Esta mañana de viernes, 12 de junio, este importante punto de la capital, a lo largo de sus diversas entradas entre las que destaca la de jirón de la Unión se han colocado rejas en el marco del anuncio de movilizaciones en el Centro Histórico de Lima, según pudo constatar un equipo de Exitosa.

Hay que mencionar que esto se suscita en base a la convocatoria del partido político Juntos por el Perú teniendo como objetivo defender el voto popular ante un resultado ajustado en el escrutinio frente a la lideresa de Fuerza Popular.

Este llamado a salir a las calles de Lima fue comunicado mientras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de la Segunda Elección Presidencial aún se mantiene a la expectativa y Keiko Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre Roberto Sánchez.

Cabe señalar que, nuestro medio pudo verificar que al promediar las 6: 19 a.m. no se registró la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) tan solo de las estructuras de metal alrededor de la plaza limeña.

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Recordemos que, en medio de esta tensión política, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió que el Centro Histórico es una zona "intangible" y la Municipalidad Metropolitana de Lima activó un plan de "alerta máxima" con la principal finalidad de evitar que se vea afectado el orden público.

Además, la comuna informó que se encuentrn en viigilancia total desde su Centro de Control de Operaciones con cerca de 1000 cámaras de videovigilancia y patrullaje aéreo operan en tiempo real.

Alcaldes distritales de Lima apoyan plan de Reggiardo

En este contexto, alcaldes distritales de Lima han respaldado las medidas de seguridad dispuestas por Reggiardo y las acciones del municipio limeño y han exhortado al Gobierno central a reforzar el control del orden interno.

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Pronunciamiento de los alcaldes de Lima en respaldo a Reggiardo
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"Ante las anunciadas movilizaciones en el centro histórico de Lima, en el marco del actual proceso electoral, nos sumamos al pedido del alcalde Renzo Reggiardo Barreto al Gobierno central y al Ministerio Público de reforzar con carácter de urgencia el control del orden interno y las medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas", estipula el comunicado.

En medio de un contexto en el que se han anunciado marchas y movilizaciones en el Centro Histórico de Lima tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral 2026, esta mañana la plaza San Martín amaneció con rejas y calles cerradas. 

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