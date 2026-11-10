Flor Polo revela los maltratos psicológicos que habría recibido de Luiggi Yarasca: "Él me enfermó, yo no era así"

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Florcita Polo decidió contar los difíciles momentos que atravesó durante su relación con Luiggi Yarasca y las consecuencias emocionales que, según reveló, le dejó esta experiencia. Durante una entrevista con Magaly Medina, la hija de Susy Díaz relató las manipulaciones que habría vivido junto a su expareja y dejó en claro que, tras su separación, no piensa darle una nueva oportunidad.

Flor narra el infierno que vivió con Luiggi Yarasca

La conversación se produjo luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera un reportaje con las declaraciones de Yarasca, quien aseguró que prácticamente obligó a Florcita a recibir atención psicológica como condición para continuar con su relación. Esta versión generó una reacción de la entrevistada, quien recordó cómo se sentía durante aquella etapa.

"Él me enfermó, Magaly, y yo reconozco que él me enfermó, porque yo no era así. Con él yo no era feliz", dijo la hija de Susy Díaz.

Al respecto, Florcita reconoció que su vínculo sentimental afectó considerablemente su bienestar emocional. Según explicó, llegó a experimentar miedo, inseguridad y dependencia emocional, pues sentía que debía estar pendiente de las reacciones de su entonces pareja. Incluso, cuando tenían discusiones, temía que él decidiera marcharse y terminaba intentando retenerlo.

"Por supuesto, porque él me trabajaba así a la psicología y cuando pasaba algo se quería ir y yo lo trataba de retener", agregó.

Asimismo, contó que Yarasca insistía en que reconociera situaciones que ella aseguraba no haber protagonizado. Esta dinámica, según relató, la llevaba a cuestionarse y sentir que su expareja buscaba imponerle su propia versión de los acontecimientos. Sin embargo, aseguró que llegó a cansarse de esa situación y decidió dejar de ceder ante sus exigencias.

Flor niega haberle sido infiel a Luiggi

Por otro lado, Magaly Medina cuestionó que el empresario utilizara la atención psicológica como argumento para continuar con la relación. En ese contexto, Florcita recordó que él le hacía sentir que tenía algún problema y que necesitaba ayuda psiquiátrica, situación que también habría contribuido a su inseguridad.

Finalmente, la hija de Susy Díaz rechazó las versiones sobre supuestas infidelidades que Yarasca habría mencionado anteriormente y negó haberle sido desleal. Además, dejó en claro que su decisión de terminar la relación es definitiva y que no piensa volver a caer en las dinámicas que, según aseguró, marcaron su romance con el empresario.

"Y yo jamás le he hecho un daño, jamás le he sido infiel ni le he engañado", sentenció.

De esta manera, Florcita Polo dejó en evidencia que su relación con Luiggi Yarasca representa una etapa que no desea repetir. Aunque reconoció las consecuencias emocionales que atravesó durante el romance, aseguró que ahora está decidida a seguir adelante y no permitir que su expareja vuelva a influir en sus decisiones personales.