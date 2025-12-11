Luis Arce Córdova es reincorporado oficialmente en el Ministerio Público: Será titular de la Fiscalía Suprema de Familia

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público, al mando de su titular interino, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la reincorporación del fiscal supremo titular Luis Carlos Arce Córdova, quien, desde este viernes 12 de diciembre, liderará la Fiscalía Suprema de Familia.

Así lo enmarca la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 3704-2025-MP-FN, publicada hoy, 11 de diciembre, en el Diario Oficial El Peruano. De esta manera, reemplazará a la fiscal adjunta suprema titular Gianina Rosa Tapia Vivas, designada para ocupar el cargo desde septiembre último.

Acatan orden de reposición de la JNJ

De acuerdo con la resolución, la Fiscalía adopta la designación en cumplimiento de una orden de reposición a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en favor del mencionado fiscal Arce Córdova.

Como se recuerda, a inicios de diciembre, el Pleno de la JNJ aprobó su reincorporación, tras haber sido destituido de la institución en 2021, por haber incurrido en faltas "muy graves" hacia los numerales 6) y 11) del artículo 47 de la Ley N.º 30483 - Ley de la Carrera Fiscal.

"Se resuelve, rehabilitar el título a favor del señor Luis Carlos Arce Córdova como fiscal supremo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo seguido en el Expediente N.º 6822-2022-0-1-JRDC-09", indica la resolución, de fecha 5 de diciembre.

Descargos del fiscal de la nación interino

En entrevista para Canal N, el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, mencionó que el nombramiento del fiscal Luis Arce se da a la Fiscalía Suprema de Familia, puesto que, el otro despacho al que podría ir era el de "Los Cuellos Blancos".

Si bien es cierto que no tiene impedimento alguno para ser parte del referido equipo, no era conveniente su designación allí por estar vinculado en la presunta organización criminal enquistada al interior del sistema de justicia.

Sobre la composición de la Junta de Fiscales Supremos, está compuesta por Gálvez Villegas, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Patricia Benavides, Luis Arce Córdova y todavía la inhabilitada Delia Espinoza; sin embargo, quien estaría por ocupar su lugar sería el fiscal Víctor Rodríguez Monteza.

De esta manera, el Ministerio Público concreta el retorno del fiscal Luis Arce, duramente cuestionado en 2021 por su presunto nexo con "Los Cuellos Blancos del Puerto" y quien lograra su reposición en el presente mes de diciembre.