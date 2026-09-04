Según Hualter Saavedra, sueldo mínimo debería ser de S/1800, pero acuerdo contempla S/1300

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El secretario general de la CATP, Hualter Saavedra, afirmó en entrevista para Exitosa que el sueldo mínimo debería subir hasta S/1800, según un estudio de su asesoría técnica. Sin embargo, señaló que el Gobierno no podría aplicar ese monto y que el acuerdo quedó establecido en S/1300.

CATP plantea sueldo mínimo de S/1800

Saavedra explicó que la cifra de S/1800 surge del análisis realizado por la asesoría técnica de la organización sindical. Durante la entrevista, presentó ese monto como referencia para la remuneración mínima y explicó que el acuerdo final contempló una cifra menor por la capacidad del Gobierno.

"El sueldo mínimo debería estar en 1800 soles", indicó.

El dirigente sindical indicó en entrevista con Exitosa, que la propuesta de S/1800 no fue el monto finalmente acordado. Según Saavedra, durante las conversaciones se tomó en cuenta la capacidad del Gobierno para asumir el incremento, aspecto que, de acuerdo con su declaración, limitó el resultado finalmente alcanzado entre las partes.

Saavedra señaló que el Gobierno no estaba en condiciones de asumir el incremento planteado por la CATP. Por ello, explicó que el resultado de las conversaciones terminó fijando en S/1300 el aumento del sueldo mínimo, en lugar de los S/1800 considerados por la asesoría técnica.

Acuerdo establece aumento a S/1300

Con esa posición, Saavedra precisó que el acuerdo terminó estableciendo el aumento del sueldo mínimo en S/1300. La cifra fue presentada durante la entrevista como el resultado de lo acordado, mientras que la organización sindical mantiene como referencia los S/1800 señalados por su asesoría técnica.

La diferencia entre ambos montos fue uno de los puntos centrales abordados durante la conversación. Por un lado, la asesoría técnica de la CATP plantea S/1800 como referencia para el sueldo mínimo; por otro, el acuerdo mencionado por Saavedra establece un incremento hasta S/1300.

El secretario general de la CATP también vinculó la diferencia entre ambos montos con la capacidad del Gobierno. Su declaración señaló que el Ejecutivo no podía asumir el incremento hasta S/1800, por lo que el resultado de las conversaciones quedó en S/1300, según explicó.

La entrevista permitió conocer la posición expresada por la CATP sobre el sueldo mínimo y el acuerdo alcanzado. Saavedra sostuvo que el análisis de la asesoría técnica respalda los S/1800, mientras que el entendimiento señalado durante la conversación contempla elevar la remuneración hasta S/1300.

El planteamiento expuesto por Hualter Saavedra deja establecidos dos montos dentro del debate sobre el sueldo mínimo: S/1800, respaldado por el estudio mencionado de la CATP, y S/1300, como cifra acordada según su declaración durante la entrevista realizada por Exitosa.