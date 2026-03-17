Instalarán 40 mil cámaras de videovigilancia en más de 8 mil buses, anuncia Mininter: "Es un clamor de transportistas"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, anunció la implementación de 40 mil cámaras de videovigilancia para 8 mil buses de transporte público; ello en el marco de la creciente ola de violencia contra transportistas en distintos distritos en todo el país. Según precisó, este fue uno de los pedidos de dicho rubro.

Sobre estrategias de Plan de Seguridad

Durante la ceremonia de presentación de resultados de últimos operativos, la cual se llevó a cabo en el distrito de San Isidro, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) ratificó la importancia en reforzar la presencia de efectivos policiales en todo el territorio peruano.

Es así que, en torno a los ejes principales del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, se están articulando los trabajos respectivos con los transportistas de los diversos gremios, con quienes ya se ha venido reuniendo en el marco de los recientes ataques armados contra buses de empresas de transporte público.

En ese sentido, precisó que las estrategias empleadas en dicho plan, ya estarían mostrando resultados efectivos. Además, recordó que todas las entidades del Estado se encuentran "comprometidas" con implementar las nuevas medidas.

Implementarán cámaras en buses

Al respecto, Begazo realizó un anuncio importante para los transportistas, quienes habrían exigido esta medida. Se trata de la implementación de cámaras de videovigilancia para los buses, lo cual ayudaría a la identificación y posterior captura de los extorsionadores que atentan contra la integridad de los conductores y hasta pasajeros.

"Vamos a poner al servicio en menos de 60 días, 40 mil cámaras de videovigilancia para 8 mil ómnibus de transporte, a una razón aproximada de cinco cámaras de videovigilancia por vehículo, es un clamor de los transportistas, les vamos a dar las armas para poder identificar (...)", dijo ante los medios, este martes 17 de marzo.

Más de 5 mil efectivos se incorporarán

Según precisó el ministro, cuando culminen su gestión en julio del 2026, habrán dejado las bases para que las nuevas autoridades tengan un lineamiento de políticas claras para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia. "La policía tiene que cumplir su función", detalló.

De tal modo, Begazo aseguró que la próxima semana se llevará a cabo la incorporación en el servicio, de aproximadamente 5 657 efectivos policiales; esto por disposición del presidente José María Balcázar. De ellos, 2 mil se dedicarán a realizar funciones específicas de investigación criminal.

Es así como, el ministro del Interior, Hugo Begazo, ratificó el compromiso del Ejecutivo y su cartera en implementar las medidas necesarias para frenar la inseguridad ciudadana. Parte de ello, será la implementación de cámaras en buses.