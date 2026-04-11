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Ley Seca 2026: PNP desplegará operativos para asegurar el estricto cumplimiento de la medida

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará operativos a nivel nacional para asegurar el estricto cumplimiento de la denominada "Ley Seca", dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las Elecciones Generales 2026.

PNP desplegará operativos para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca
PNP desplegará operativos para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca Difusión

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/04/2026

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En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la ejecución de operativos en todo el territorio nacional para supervisar el cumplimiento de la Ley Seca, una de las principales restricciones durante el proceso electoral. 

La medida dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entró en vigencia desde las 8:00 a. m. del sábado 11 de abril y se extenderá de manera ininterrumpida hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 de abril.

¿Qué prohíbe la Ley Seca?

La Ley Seca establece la prohibición total de la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo electoral. Esta restricción se aplica a nivel nacional y alcanza a todo tipo de establecimientos, como bares, restaurantes, discotecas, licorerías y tiendas.

Asimismo, los locales que comercializan alcohol deben retirar estos productos de exhibición y suspender su venta mientras dure la medida. El incumplimiento puede derivar en sanciones severas, como multas económicas, clausura de establecimientos e incluso detenciones en caso de flagrancia.

El objetivo de esta disposición es prevenir incidentes, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad. Para ello, la PNP reforzará el patrullaje preventivo en calles, establecimientos comerciales y espacios públicos, en coordinación con fiscalizadores electorales.

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Estas disposiciones están contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones y buscan preservar el orden durante los comicios, evitando situaciones que puedan alterar el normal desarrollo del proceso.

Operativos y sanciones

Para garantizar el respeto de la norma, la PNP desplegará efectivos en diversas regiones del país, con especial énfasis en zonas de alta concurrencia. Los operativos incluirán intervenciones en locales comerciales y patrullaje constante para detectar posibles infracciones.

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El Ministerio del Interior y la Policía Nacional recuerdan a la ciudadanía que el incumplimiento de esta restricción constituye una infracción sancionada conforme al inciso a) del artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones. 

Las personas que vulneren esta disposición serán pasibles de multas no menores a S/ 3390. Asimismo, los establecimientos que incumplan la norma podrán ser clausurados e inhabilitados por las autoridades competentes.

Las autoridades también exhortaron a los ciudadanos a respetar la medida y colaborar con las disposiciones establecidas, recordando que el objetivo es asegurar elecciones seguras, ordenadas y transparentes.

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Con la aplicación de la Ley Seca y el despliegue de operativos a nivel nacional, las autoridades buscan garantizar que el proceso electoral se desarrolle en un clima de respeto y tranquilidad para todos los ciudadanos.

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