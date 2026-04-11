Hoy inicia la Ley Seca por las Elecciones 2026: Conoce la HORA EXACTA y las SANCIONES a los infractores

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir de este sábado 11 de abril de 2026, a fin de garantizar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales del domingo 12, entrará en vigencia la aplicación de la denominada 'Ley Seca', una medida de carácter obligatorio en todo el territorio nacional que limita la venta de bebidas alcohólicas en todo el Perú.

En esta nota te contamos la hora de inicio de esta restricción electoral, así como las sanciones que pueden recibir los ciudadanos que infringen con la normativa, dispuesta en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Ley Seca 2026: ¿A qué hora inicia?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto que la Ley Seca por los comicios electorales empezará a regir este sábado 11 desde las 8:00 a.m ., extendiéndose hasta el lunes 13 de abril a la misma hora.

En este contexto, personal de fiscalización de municipalidades y agentes policiales realizarán operativos para verificar el cumplimiento de la disposición electoral.

Cabe recordar que la normativa vigente solo prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase en cualquier punto de venta, mas no el consumo de dichos productos que se tengan ya comprados.

#EG2026 | #RestriccionesElectorales

Desde las 08:00 horas de este sábado 11 de abril está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, lo cual se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 13 de abril. pic.twitter.com/sCXWxZ3Lwc — JNE Perú (@JNE_Peru) April 11, 2026

¿Cuáles son las sanciones por incumplir con la Ley Seca?

Según el inciso a) del Art. 390° de la LOE, los ciudadanos que no cumplan con la 'Ley Seca' podrán enfrentar hasta las siguientes sanciones:

Hasta seis meses de prisión

Multa equivalente al 10% del ingreso mínimo vital, calculada sobre 30 días de multa (aproximadamente S/ 3,390)

El incumplimiento de las disposiciones conlleva sanciones económicas severas e incluso la clausura temporal de locales comerciales que sean sorprendidos vulnerando la normativa.

Conoce otros delitos electorales

La 'Ley Seca' no es la única restricción obligatoria durante los comicios en Perú. Entre las actitudes y comportamientos que son consideradas como delitos electorales en el contexto de los comicios se encuentran las siguientes:

Obstaculizar el proceso mediante la violencia o la amenaza

Inducir al voto mediante dádivas o promesas (1 a 4 años)

Suplantar la identidad de otra persona (1 a 4 años)

Publicitar el voto durante la jornada electoral (hasta 1 año más servicio comunitario)

Asistir a tu lugar de votación portando armas (1 mes a 1 año)

Alterar resultados o sabotear el conteo de votos (2 a 8 años)

Con esta estrategia, el sistema electoral peruano apunta a garantizar que la ciudadanía cumpla con su deber democrático de expresar sus votos en las urnas en un contexto seguro y ordenado.