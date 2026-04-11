Trujillo: Detonan explosivo en la puerta de un colegio en pleno estado de emergencia

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Libertad continúa siendo una de las regiones más golpeadas por la criminalidad. Esta madrugada se informó que un explosivo fue detonado en la puerta de un colegio, causando daños materiales y generando alarma entre los vecinos de la zona donde está ubicada la institución educativa. Afortunadamente, la explosión no dejó heridos.

Detonan explosivo en colegio en Trujillo

Según información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de la medianoche de hoy, 11 de abril, pese a que la ciudad se encuentra en estado de emergencia. La detonación se produjo en el colegio Maristas 'Siglo XXI', ubicado en el cruce de la avenida Valderrama con la avenida Salvador Lara.

Según informaron, el artefacto explosivo habría sido colocado en la puerta de la institución educativa y, si bien el portón principal no resultó con daños de gran magnitud, la explosión sí generó destrozos en el interior del colegio, ya que se reportaron varias lunas rotas por la onda expansiva.

Al momento del ataque, el colegio se encontraba cerrado y solo era custodiado por un guardia, quien afortunadamente resultó ileso. Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, que viene realizando las diligencias correspondientes para determinar el tipo de artefacto que explotó.

Cabe resaltar que, hasta el momento, tampoco se han reportado personas detenidas por el atentado y la Policía ya inició las investigaciones con la finalidad de determinar quiénes fueron los responsables de la explosión, que pudo terminar en tragedia.

🔴🔵 Trujillo: Fuerte detonación deja daños materiales en colegio.



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Trujillo en estado de emergencia

El pasado 2 de abril, el Gobierno declaró en emergencia el transporte terrestre en zonas clave tras la erosión del mar en la costa de Trujillo. Esto se dio tras detectarse diversos daños en carreteras y diera riesgo a los conductores de los balnearios más concurridos del norte.

Luego de evaluaciones técnicas que confirmaron un deterioro progresivo de la infraestructura vial, el Gobierno oficializó esta medida el último 2 de abril. El impacto de estos oleajes ha debilitado diversos tramos, donde afecta tanto la seguridad como el tránsito en zonas urbanas que se encuentran cerca al litoral.

Las zonas más afectadas son Huanchaco, Las Delicias y Buenos Aires, donde la cercanía del mar ha acelerado el desgaste del terreno. En algunas zonas, las carreteras presentan hundimientos, lo que aumentaría el peligro para vehículos y peatones.

Es así que, el atentado con explosivos en Trujillo se suma a un contexto de creciente inseguridad, pese al estado de emergencia vigente. Mientras avanzan las investigaciones, la preocupación ciudadana aumenta ante hechos violentos que podrían escalar, en una ciudad que además enfrenta serios problemas estructurales en distintas zonas.