JNE pidió presupuesto de S/936 millones, pero recibió menos de la mitad, señala Roberto Burneo

En declaraciones para Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sostuvo que había solicitado un presupuesto de S/ 936 millones para las elecciones de 2026. Sin embargo, solo se les otorgó poco más de S/ 390 millones. "Hay un déficit del 58%", expresó, advirtiendo que el proceso electoral estaría en riesgo.

JNE seguirá solicitando recursos

A menos de cinco meses de las Elecciones Generales 2026, el JNE continúa solicitando recursos económicos ante el déficit presupuestal que presenta el organismo para la realización de los procesos electorales de 2026.

Como indica Burneo, se ha preaprobado un presupuesto con un techo de S/ 390.40 millones. Sin embargo, los requerimientos presupuestales son de S/936 millones. Por ello, hay un déficit de 58%. "Lo habíamos indicado y lo seguimos reafirmando de que se pone en riesgo el normal desenvolvimiento del proceso".

"Para las Elecciones Generales tenemos una brecha de casi un tercio del presupuesto que tenemos que tener antes del 12 de abril. Para las elecciones sub nacionales que comienzan el 7 de enero (...) tenemos que activar 28 jurados electorales especiales, tenemos un mes para tal efecto", precisó.

En ese sentido, indicó que este organismo electoral tendría dificultades para organizar los dos mega procesos y, por tal razón, que han solicitado los recursos desde el primer día.

2026 tendrá dos mega procesos electorales

Este 2026, el JNE tiene el encargo de organizar dos procesos electorales que ocurren cada veinte años: las elecciones subnacionales y las Elecciones Generales 2026.

"Son mega procesos, los más complejos de la historia del Perú. No ha habido una competencia tan gracias con un número de organizaciones políticas, el número de candidatos", señaló.

Ambos procesos tienen que contar con todos los recursos, tanto económicos como logísticos para un normal desenvolvimiento del sistema electoral, añadió.

Según comentó Burneo, tanto el Ejecutivo como Legislativo han mostrado su compromiso para el desarrollo de los procesos electorales. Para el mes de enero del próximo año saldrían decretos supremos para que se habiliten los recursos adicionales.

"Se han priorizado otras alternativas"

Según el razonamiento de Burneo, se habrían "priorizado otras alternativas" frente al pedido del JNE de otorgarle los recursos desde el primer día.

"Entiendo yo, que han priorizado otras alternativas, lo cual también me preocupa porque estamos en un gobierno de transición", precisó. Señaló que se deben priorizar cosas básicas, entre las que se encuentran el desarrollo del proceso electoral.