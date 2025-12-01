Nicanor Boluarte: PJ declaró infundado recurso contra allanamiento del 'Caso Ícaro'

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el recurso de apelación presentado por Nicanor Boluarte contra el allanamiento a su vivienda por la investigación fiscal caso Ícaro, que involucra a Juan José Santiváñez, como presunto cabecilla de una organización criminal para beneficiar al hermano de Dina Boluarte.

Dentro de los beneficios que habría obtenido Nicanor Boluarte se encuentra la coordinación para obtener arraigo laboral en la empresa minera 'El Dorado'.

Rechazan apelación de Nicanor Boluarte

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Yessenia Stefany De La Cruz Rivas y Nicanor Boluarte Zegarra, quienes solicitaron la revocatoria y nulidad, respectivamente, del allanamiento por el caso Ícaro.

De esta manera, el PJ confirmó la Resolución N°3 del 21 de agosto del 2025, donde se declaró fundado en parte el requerimiento de autorizar el allanamiento con descerraje y registro personal, vehicular e incautación de elementos para la investigación fiscal.

A los investigados se les imputa los presuntos delitos de asociación ilícita y otros en agravio del Estado. El caso Ícaro se enmarca durante la investigación en contra de la presunta organización criminal 'Los Waykis en la Sombra'.

La Tercera Sala resolvió que existen suficientes elementos de convicción para mantener la resolución original, la cual estuvo basada en los principios de motivación, proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Por tal motivo, se mantienen las medidas restrictivas, de incautación y levantamiento de secretos, en contra de Nicanor Boluarte y Yessenia De La Cruz.

Caso Ícaro

El Caso Ícaro cuyo operativo fue realizado el 27 de agosto realizó el allanamiento de hasta 10 inmuebles y cinco oficinas, en el marco de presuntos actos de corrupción que involucra a Nicanor Boluarte; Juan José Santiváñez, cuando ejercía como ministro del Interior, Marco Palacios, socio de Santiváñez y Gregorio Villalón, general de la PNP y Fredy Tenorio, coronel de la PNP.

Entre otros involucrados se encuentran Yessenia De La Cruz, exsecretaria de Santiváñez, entre otros investigados.

Favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior.

en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior. Cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos.

a cambio de la permanencia de generales en sus cargos. Favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado.

Encubrimiento y ocultamiento de pruebas.

