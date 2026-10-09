Jorge Moscoso sobre el Comando Unificado de Keiko Fujimori: "Tiene que haber un solo responsable de la línea de mando"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El almirante Jorge Moscoso, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que el Comando Unificado anunciado por Keiko Fujimori todavía no contaba con una norma que formalizara su creación, y expresó su preocupación por la propuesta de establecer un mando compartido.

Moscoso advierte que falta formalizar el Comando Unificado

En diálogo con Exitosa, Moscoso explicó que el anuncio de la presidenta debía convertirse en una decisión administrativa para contar con el respaldo normativo correspondiente. Según indicó, hasta el momento de la entrevista no había identificado una disposición oficial que estableciera formalmente la creación del nuevo comando.

El exjefe militar precisó que el anuncio presidencial constituía una decisión política que debía formalizarse mediante un acto administrativo. Para ello, mencionó la necesidad de un decreto supremo que permitiera dar sustento legal a la medida anunciada por la mandataria.

"La decisión política tiene que traducirse en un acto... que es un acto administrativo, donde a través de un decreto supremo [...] te da, digamos, legalidad a la decisión anunciada por la presidenta de la República", indicó.

Moscoso remarcó que la formalización era un aspecto pendiente en el momento de sus declaraciones. Su observación estuvo centrada en la ausencia de una disposición normativa que estableciera la creación del Comando Unificado, anunciado como parte de las acciones que involucran a las fuerzas del orden.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el almirante Jorge Moscoso, exjefe del Comando Conjunto de las FF. AA., indicó que de momento no existe algún documento que disponga la creación del Comando Unificado anunciado por la presidenta Keiko Fujimori. Señaló que esto será importante y que le preocupa que el mando sería compartido, porque por doctrina, debe haber un solo líder. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 10, 2026

El mando compartido genera preocupación por la doctrina militar

Otro de los puntos abordados por el almirante fue la modalidad de dirección prevista para el Comando Unificado. Moscoso manifestó su preocupación porque, según lo anunciado, la conducción sería compartida. Asimismo, explicó que esta propuesta no coincide con los principios doctrinales que rigen la organización de un comando militar.

"Cuando se le pregunta acerca de quién va a ejercer el mando, dice que va a ser un mando compartido. Eso, doctrinariamente no existe. Cuando hay un comando, tiene que haber un solo responsable de la línea de mando", sostuvo.

El exjefe del Comando Conjunto sostuvo que la estructura de mando debe contar con un único responsable, de acuerdo con la doctrina militar. Su cuestionamiento se centró en cómo se organizaría la conducción del nuevo comando y quién asumiría la responsabilidad principal dentro de su línea de mando.

Además, durante la entrevista se mencionó el desplazamiento de aproximadamente 1.350 efectivos en distintas zonas del país, entre ellas La Libertad y Madre de Dios. Este personal cumple labores operativas que involucran a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.